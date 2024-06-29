انتهت في يورو 2024 - ألمانيا (2)-(0) الدنمارك
السبت، 29 يونيو 2024 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك في دور الـ 16 ليورو 2024.
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ق 90+1 جووووول ثالث من فلوريان فيرتز بعد مراوغة شمايكل ولكن التسلل يلغي الهدف
ق 69 جوووول جمال موسيالا يتلقى الكرة وينطلق من اليسار ويسجل الهدف الثاني
ق 59 رائعة من هافيرتز يغافل بها الدفاع وينفرد ولكن تسديدة سيئة بجوار القائم
ق 53 جوووول كاي هافيرتز يسجل من ركلة الجزاء
ق 52 ذبذبات الاستشعار في الكرة تكشف
ق 51 الحكم يتجه لمراجعة ركلة جزاء لألمانيا
ق 48 جوووول الدنمارك تسجل عن طريق يواكيم أندرسن ولكن الهدف يتم إلغاؤه بداعي التسلل بعد المراجعة
استراحة
ق 45 راسموس هويلوند يهدر أخطر فرص الشوط الأول.. انفراد ونوير يتصدى
ق 42 راسموس هويلوند يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 37 كاي هافيرتز يسدد بالرأس من عرضية ولكن شمايكل يتصدى ببراعة
استئناف المباراة
ق 36 عاصفة رعدية توقف المباراة
ق 31 كريستيان إريكسن يسدد ركلة حرة ولكن تصطدم بالحائط
ق 24 يواكيم مايلي يسدد ولكن بجوار القائم
ق 11 الركنية تأتي برأسية ألمانية من روبرت أندريتش ولكن بين يدي شمايكل
ق 10 تسديدة خطيرة من كاي هافيرتز بعد بينية وصلت إليه داخل المنطقة ولكن كاسبر شمايكل يتألق في التصدي
ق 2 جوووول نيكو شلوتيربيك يسجل ولكن الحكم يلغي الهدف بسبب مخالفة على كيميتش قبل التسجيل
بداية المباراة