انتهت في يورو 2024 - ألمانيا (2)-(0) الدنمارك

السبت، 29 يونيو 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

جمال موسيالا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألمانيا ضد الدنمارك في دور الـ 16 ليورو 2024.

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ق 90+1 جووووول ثالث من فلوريان فيرتز بعد مراوغة شمايكل ولكن التسلل يلغي الهدف

ق 69 جوووول جمال موسيالا يتلقى الكرة وينطلق من اليسار ويسجل الهدف الثاني

ق 59 رائعة من هافيرتز يغافل بها الدفاع وينفرد ولكن تسديدة سيئة بجوار القائم

ق 53 جوووول كاي هافيرتز يسجل من ركلة الجزاء

ق 52 ذبذبات الاستشعار في الكرة تكشف

ق 51 الحكم يتجه لمراجعة ركلة جزاء لألمانيا

ق 48 جوووول الدنمارك تسجل عن طريق يواكيم أندرسن ولكن الهدف يتم إلغاؤه بداعي التسلل بعد المراجعة

استراحة

ق 45 راسموس هويلوند يهدر أخطر فرص الشوط الأول.. انفراد ونوير يتصدى

ق 42 راسموس هويلوند يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 37 كاي هافيرتز يسدد بالرأس من عرضية ولكن شمايكل يتصدى ببراعة

استئناف المباراة

ق 36 عاصفة رعدية توقف المباراة

ق 31 كريستيان إريكسن يسدد ركلة حرة ولكن تصطدم بالحائط

ق 24 يواكيم مايلي يسدد ولكن بجوار القائم

ق 11 الركنية تأتي برأسية ألمانية من روبرت أندريتش ولكن بين يدي شمايكل

ق 10 تسديدة خطيرة من كاي هافيرتز بعد بينية وصلت إليه داخل المنطقة ولكن كاسبر شمايكل يتألق في التصدي

ق 2 جوووول نيكو شلوتيربيك يسجل ولكن الحكم يلغي الهدف بسبب مخالفة على كيميتش قبل التسجيل

بداية المباراة

ألمانيا يورو 2024 الدنمارك
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