تشكيل يورو 2024 - 3 تعديلات على تشكيل ألمانيا.. ورقم قياسي باسم نوير

أجرى يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا 3 تعديلات على تشكيل الفريق الذي خاض مباراة سويسرا الأخيرة في دور المجموعات، وذلك استعدادا لمواجهة الدنمارك في دور الـ 16 ليورو 2024.

ويغيب جوناثان تاه عن صفوف ألمانيا للإيقاف، حيث حل نيكو شلوتيربيك بدلا منه، بينما يبدأ دافيد راوم بدلا من ماكسيميليان ميتلشتات، وليروي ساني بدلا من فلوريان فيرتز.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - أنطونيو روديجير - نيكو شلوتيبربيك - دافيد راوم

خط الوسط: روبرت أندريتش - توني كروس - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: ليروي ساني - كاي هافيرتز - جمال موسيالا

وبتلك المشاركة يصبح مانويل نوير أكثر لاعب ألماني مشاركة في اليورو بخوض مباراته رقم 19، متفوقا على باستيان شفاينشتايجر الذي لعب 18 مباراة.

على الجانب الآخر يغيب مورتن هيولماند لاعب وسط الدنمارك للإيقاف أيضا.

ويأتي توماس ديلاني بدلا من هيولماند في تشكيل الدنمارك، كما يحل أندرياس سكوف أولسن بدلا من يوناس ويند في الهجوم.

وجاء تشكيل الدنمارك كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يواكيم أندرسن - يانيك فيستيرجارد - أندرياس كريستنسن

خط الوسط: ألكساندر باه - توماس ديلاني - بيير إيميل هويبير - يواكيم مايلي

خط الهجوم: أندرياس سكوف أولسن - راسموس هويلوند - كريستيان إريكسن

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من إسبانيا وجورجيا في ربع النهائي.