خروج إيطاليا؟ ليست مفاجأة.. سويسرا تنتصر بثنائية وتتأهل لربع نهائي يورو 2024 في لقاء أقيم على الملعب الأولمبي.

سجل ثنائية سويسرا كل من ريمو فرولير وروبن فارجاس.

البعض ظن أن أداء إيطاليا السلبي في دور المجموعات سيتغير مع الوصول لأدوار الإقصائية لكن لا جديد.

في زمن كثر في أشباه المشاهير من لاعبين وفنانين، انتقل الأمر لأرض الملعب في يورو 2024 لنجد أشباه إيطاليا.

شبيه سباليتي المدير الفني الذي قاد نابولي للتتويج بلقب دوري غائب منذ 33 عاما، ظهر في البطولة الحالية، بعدما درب لاعبيه في التوقفات الماضية على اللعب بـ 3 مدافعين وغيّر كل شيء في البطولة.

وفي كل مباراة يُشرك شبيه سباليتي أفرادا لا يبدو عليهم أنهم مارسوا الكرة بطريقة احترافية كما نشاهدهم مع أنديتهم طيلة الموسم.

خط وسط غائب ودفاع مستباح فك شفراته وهجوم غير موجود على الإطلاق وتوفيق يستحي أن يقف في صفوفهم في ظل الأداء السلبي.

بينما سويسرا فيجب رفع القبعة لهم بالوصول لربع نهائي اليورو للنسخة الثانية على التوالي حيث أقصوا فرنسا بطل العالم في 2020 واليوم أقصوا حامل اللقب.

وينتظر السويسريون معرفة هوية منافسهم بين إنجلترا وسلوفاكيا حيث سيلتقيه في دسلدورف يوم السبت المقبل بربع اللنهائي.





























































ولأول مرة يخسر منتخب إيطاليا مباراتين في نسخة واحدة من بطولة اليورو.

وأيضا لأول مرة يودع الأتزوري دون الوصول لربع النهائي منذ يورو 2004.

ولأول مرة يحقق منتخب سويسرا فوزا في الأدوار الإقصائية لبطولة كبرى. (3 تعادل و4 هزائم).

التشكيل

عوّض ماتيو دارميان وجانلوكا مانشيني غياب الثنائي فيدريكو ديماركو وريكاردو كالافيوري، حيث غاب الأول للإصابة والثاني لتراكم البطاقات.

وبدأ نيكولو فاجيولي في الوسط بدلا من جورجينيو، وستيفان الشعراوي بدلا من ماتيو ريتيجي في الهجوم.

في المقابل واصل مورات ياكين المدير الفني لـ سويسرا الاعتماد على ثلاثي في الدفاع.

وقاد بريل إمبولو هجوم السويسريين في مواجهة بطل يورو 20220.

وصف المباراة

هيمن الأحمر على الكرة مبكرا وهدد مرمى إيطاليا أكثر من مرة لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 24 تألق دوناروما بالتصدي لانفراد دان ندوي ومنع الأول لسويسرا.

ومنع مانويل أكانجي بقدمه تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء من فيدريكو كييزا في الدقيقة 26.

ومن عرضية روبن فارجاس سجل ريمو فرويلر الهدف الأول باستلام وتسديدة قوية على يمين دوناروما سكنت الشباك في الدقيقة 37.

هدف سويسرا الأول جاء بعد 33 تمريرة متتالية.

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وسجل ثلاثي بولونيا 3 أهداف من أصل 7 لسويسرا في يورو 2024 وهم مايكل أبيشير ودان ندوي وريمو فرويلر.

لم يحاول الطليان تهديد مرمى يان سومر الذي لم تُسدد أي كرة على مرماه طيلة الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور ثواني قليلة سجل روبن فارجاس بتسديدة مقوسة من داخل منطقة الجزاء الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0.

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وتعاطف القائم مع سومر بمنع تسديدة كييزا التي ارتطمت بالدفاع وغيرت اتجاهاها في الدقيقة 52.

واستحوذ حامل اللقب على الكرة لكن دون أي خطورة محققة، وفي الدقيقة 73 سدد ماتيو ريتيجي كرة سهلة في يد سومر.

ثم منع القائم فرصة ساكاماكا في الدقيقة 75 لتظل النتيجة كما هي.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد بين المنتخبين، سيطر الطليان لكن بدون أي مشكلة ليتأهل منتخب سويسرا لربع نهائي يورو 2024 بطريقة مستحقة.