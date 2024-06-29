الاتحاد السكندري يحتج على طاقم حكام مباراته ضد الداخلية

السبت، 29 يونيو 2024 - 21:09

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تقدمه باحتجاج رسمي ضد طاقم حكام فريقه ضد الداخلية تستنكر فيه الأخطاء التي حدثت خلال المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع الداخلية بهدف لكل فريق على استاد الإسكندرية في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويرى نادي الاتحاد السكندري أن الحكم قد ألغى هدف صحيح لكريستوفر مابولولو بداعي التسلل.

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وجاء البيان بالكامل كالتالي

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندري احتجاجا رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الاخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة اليوم

وأشارت إدارة النادي ان حكم المباراة لم يكن موفقاً على الاطلاق وأتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح للاعب مابولولو في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول أتفق جميع من شاهد وتابع المباراة على صحته، كان هذا الهدف الغير محتسب والذي تم إلغاءه كفيل بتغيير سير وأحداث المباراة بشكل كبير، وأثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة

وأوضحت إدارة النادي أن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلباً على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته، وطالب نادى الاتحاد السكندري بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة وأصبحت العدالة غائبة بحق عن مباريات الدوري المصري لكرة القدم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وخاض الفريق السكندري مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أحمد ساري الذي تولي تدريب الفريق خلفا لطارق العشري.

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