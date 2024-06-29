الولاية الثانية.. عماد النحاس مديرا فنيا للمقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب تعيين عماد النحاس مديرا فنيا للفريق.

وكان مجلس إدارة المقاولون قد وافق على استقالة معتمد جمال بعد الخسارة من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسيبدأ النحاس مهمته في تدريب إنبي بداية من المباراة المقبلة ضد إنبي يوم الثلاثاء المقبل.

الولاية هو الثانية لعماد النحاس في تدريب المقاولون العرب بعد ولاية أولى بدأت في 2018 وانتهت في 2021.

وبدأ ذئاب الجبل الموسم مع شوقي غريب الذي قاد الفريق في أول 8 جولات، ثم تولى طلعت محرم المهمة بشكل مؤقت.

وعاد محمد عودة لقيادة الفريق بدءا من الجولة 12 واستمر حتى الجولة 18 ورحل وعوضه معتمد جمال بدءا من الجولة 19 حتى 28.

وبعد الخسارة ضد البنك الأهلي،توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 19 في المركز قبل الأخير.

ويلتقي المقاولون العرب مع إنبي في الجولة 29 من الدوري المصري.