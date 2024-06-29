المساهمة الثالثة.. نبيل عماد يسجل للزمالك ضد سيراميكا

السبت، 29 يونيو 2024 - 20:04

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا - نبيل عماد

سجل نبيل عماد هدفا للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

نبيل عماد

النادي : الزمالك

الزمالك

ويتقدم الزمالك على سيراميكا كليوبترا بهدفين مقابل هدف بعد نهاية الشوط الأول.

وسجل نبيل عماد الهدف الثاني في الدقيقة 41 بمتابعة لتسديدة ناصر ماهر التي تصدى لها الحارس.

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بهدفه ضد سيراميكا يكون نبيل عماد قد وصل للمساهمة التهديفية الثالثة مع الزمالك هذا الموسم بتسجيل هدفين وصناعة آخر.

عماد لم يساهم بأي هدف خلال الثلاث مواسم الأخيرة قبل بداية الموسم الحالي.

وساهم نبيل عماد بهدفه الأخير قبل بداية الموسم الحالي في كانت مع بيراميدز في موسم 2019/2020.

نبيل عماد الزمالك الدوري المصري
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