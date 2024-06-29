المساهمة الثالثة.. نبيل عماد يسجل للزمالك ضد سيراميكا
السبت، 29 يونيو 2024 - 20:04
كتب : FilGoal
سجل نبيل عماد هدفا للزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.
ويتقدم الزمالك على سيراميكا كليوبترا بهدفين مقابل هدف بعد نهاية الشوط الأول.
وسجل نبيل عماد الهدف الثاني في الدقيقة 41 بمتابعة لتسديدة ناصر ماهر التي تصدى لها الحارس.
بهدفه ضد سيراميكا يكون نبيل عماد قد وصل للمساهمة التهديفية الثالثة مع الزمالك هذا الموسم بتسجيل هدفين وصناعة آخر.
عماد لم يساهم بأي هدف خلال الثلاث مواسم الأخيرة قبل بداية الموسم الحالي.
وساهم نبيل عماد بهدفه الأخير قبل بداية الموسم الحالي في كانت مع بيراميدز في موسم 2019/2020.
نرشح لكم
ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة الاتحاد السكندري يحتج على طاقم حكام مباراته ضد الداخلية الولاية الثانية.. عماد النحاس مديرا فنيا للمقاولون العرب مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي الداخلية يخطف نقطة تعادل مع الاتحاد في ظهور ساري الأول
أخر الأخبار
أشباه إيطاليا ساعة | ألمانيا 2024