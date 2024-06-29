الداخلية يخطف نقطة تعادل مع الاتحاد في ظهور ساري الأول

السبت، 29 يونيو 2024 - 19:52

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

سجل هدف الاتحاد أجوستينو مابولولو، فيما سجل إسلام عبد النعيم هدف الداخلية.

وأقيم اللقاء في الخامسة والنصف مساءً بدلا من السابعة والنصف لإقامة المباراة بدون أضواء كاشفة عقب الحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية أمس وتسبب في إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز. (طالع التفاصيل)

وحصد أحمد ساري في مباراته الأولى مع زعيم الثغر أول نقطة له في الدوري الممتاز بعدما تولى المهمة خلفا لطارق العشري.

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الاتحاد رفع رصيده لـ 37 نقطة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.

فيما ارتقى الداخلية مركزا وبات في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة من 28 مباراة متفوقا على المقاولون العرب بفارق الأهداف.

وصف المباراة

تقدم أجوستينو مابولولو بالهدف الأول للاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر انفراده لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل.

انتظر محمد العتباني قرار تقنية الفيديو والذي أكد على صحة قرار الحكم ليستمر التعادل السلبي قائما بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء.

وكاد مابولولو أن يسجل هدفا بنفس الطريقة لكنها مرت بعيدة عن مرمى الضيوف في الدقيقة 27.

وتحصل ساليفو مورو على بطاقة صفراء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تحصل أحمد عيد جناح زعيم الثغر على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من محمود حسونة لاعب الداخلية في الدقيقة 49.

وسجل مابولولو أول أهداف اللقاء في الدقيقة 52 من علامة الجزاء ورفع رصيده لـ 11 هدفا الدوري المصري هذا الموسم.

كما وصل للهدف رقم 40 بقميص الاتحاد في الدوري المصري، حيث يعد أفضل هداف أنجولي في المسابقة متفوقا على أمادو فلافيو لاعب الأهلي السابق صاحب الـ 35 هدفا.

وأهدر شريف دابو فرصة تسجيل التعادل بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 62 بعد عرضية أرضية من إسلام عبد النعيم.

وتحصل مورو على بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء بعد تدخل قوي في الدقيقة 65 على لاعب الداخلية.

استغل الداخلية النقص العددي لأصحاب الأرض سريعا وسجل إسلام عبد النعيم هدف التعادل بعد توغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وتسديدة رائعة في أقصى الزاوية في الدقيقة 67.

ضغط لاعبو الاتحاد بحثا عن خطف هدف التقدم لكن تسديدة كريم الديب مرت بجوار القائم في الدقيقة 82.

وأهدر بنجامين بواتينج بتسديدة بعيدة عن المرمى من على حدود منطقة الجزاء فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بالتعادل.

الاتحاد الداخلية الدوري المصري
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