بيريرا يكشف لـ في الجول سبب التحقيق مع نادر قمر الدولة

قررت لجنة الحكام المصرية التحقيق بشكل رسمي مع نادر قمر الدولة حكم مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري.

وانتصر الأهلي أمس الجمعة على فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 28 بلقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "قررنا فتح تحقيق رسمي مع نادر قمر الدولة بسبب التقاطه رفقة عائلته صورا تذكارية مع إمام عاشور عقب مباراة الأهلي وفاركو".

وكانت تلك المباراة الأولى لقمر الدولة هذا الموسم مع الأهلي.

وأشهر الحكم 3 بطاقات صفراء خلال المباراة بواقع 2 لفاركو من نصيب رامي صبري ومحمد فخري، و1 للأهلي من نصيب أكرم توفيق.

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وكان الأهلي فاز بنفس النتيجة على فاركو يوم 14 يونيو الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة 11 على استاد برج العرب.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 48 نقطة في المركز الثاني من 20 مباراة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي ألغيت مباراته مع سموحة في نفس التوقيت.

فيما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس عشر.

وحقق الأهلي خامس انتصاراته على فاركو من أصل مواجهات جمعت الفريقين في الدوري المصري، والفوز الرابع تواليا.