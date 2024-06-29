"تحت أو فوق السن" إنبي يعلن السماح لأي لاعب بالمشاركة في الأولمبياد

السبت، 29 يونيو 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

إنبي

أعلن نادي إنبي في بيان رسمي استعداده للسماح لأي من لاعبيه بالانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تنطلق يوم 24 يوليو المقبل في فرنسا مما سيؤدي لغياب اللاعبين المشاركين في البطولة عن المشاركة مع أنديتهم في الدوري.

وأبدى إنبي استعداده لترك أي لاعب للمشاركة في الأولمبياد سواء كان تحت السن أو فوقه.

أخبار متعلقة:
الثاني على التوالي.. مصطفى شلبي يتقدم لـ الزمالك أمام سيراميكا رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. أيندهوفن يضم ديست من برشلونة نهائيا

وجاء بيان إنبي بالكامل كالتالي:

"ندعم منتخبنا الأولمبي بأي لاعب يتم اختياره فنيًا فوق السن أو تحته، دون النظر عن مدى تأثير ذلك على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز ".

نثق في كل عناصر الفريق وقدرتهم على تعويض غياب أي من النجوم.

وتعادل إنبي منذ قليل مع بلدية المحلة بدون أهداف في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.

إنبي أولمبياد باريس 2024
نرشح لكم
محمد مصيلحي: "عايز حقي" هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف وافق على منح الزمالك مهلة من أجل الرخصة القارية مرازيق: التعادل مع الاتحاد نتيجة إيجابية.. ولذلك لا يمكنني اللعب بطريقة مفتوحة ساري: الطرد أثر علينا.. وهذه مشكلة لاعبي الاتحاد جوميز: الزمالك لم يخسر الدوري حسابيا.. وأتمنى عودة الجماهير للمدرجات الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
هزيم الرعد دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مؤتمر مدرب سلوفاكيا: الجودة؟ منتخب إنجلترا قيمته 1.5 مليار يورو ونحن 150 مليون 13 دقيقة | ألمانيا 2024
محمد مصيلحي: "عايز حقي" 18 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - ساوثجيت: شو لن يكون متاحا كأساسي ضد سلوفاكيا.. والفريق متحد بشدة 23 دقيقة | ألمانيا 2024
يورو 2024 - مؤتمر مدرب إسبانيا: مواجهة جورجيا صعبة لأنهم نضجوا 26 دقيقة | ألمانيا 2024
هاني سعيد: من الصعب ترك لاعبين فوق السن للمنتخب الأولمبي 57 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سليمان: جمهور الزمالك يحق له الحزن.. وهذه حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: كاف وافق على منح الزمالك مهلة من أجل الرخصة القارية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 2 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 3 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي