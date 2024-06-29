"تحت أو فوق السن" إنبي يعلن السماح لأي لاعب بالمشاركة في الأولمبياد

أعلن نادي إنبي في بيان رسمي استعداده للسماح لأي من لاعبيه بالانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 والتي تنطلق يوم 24 يوليو المقبل في فرنسا مما سيؤدي لغياب اللاعبين المشاركين في البطولة عن المشاركة مع أنديتهم في الدوري.

وأبدى إنبي استعداده لترك أي لاعب للمشاركة في الأولمبياد سواء كان تحت السن أو فوقه.

وجاء بيان إنبي بالكامل كالتالي:

"ندعم منتخبنا الأولمبي بأي لاعب يتم اختياره فنيًا فوق السن أو تحته، دون النظر عن مدى تأثير ذلك على مسيرة الفريق في الدوري الممتاز ".

نثق في كل عناصر الفريق وقدرتهم على تعويض غياب أي من النجوم.

وتعادل إنبي منذ قليل مع بلدية المحلة بدون أهداف في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل إنبي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.