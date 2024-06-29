الثاني على التوالي.. مصطفى شلبي يتقدم لـ الزمالك أمام سيراميكا

سجل مصطفى شلبي هدف تقدم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 28 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء هدف شلبي في الدقيقة الرابعة بضربة رأسية بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو".

ويعد الهدف هو الثاني على التوالي لـ شلبي مع الزمالك بعدما سجل أمام فاركو في المباراة السابقة.

وهو الهدف الثالث له بشكل عام مع الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم.

أما أحمد سيد "زيزو" فهو الأكثر مساهمة تهديفيا مع الزمالك هذا الموسم برصيد 19 هدفا سجل 11 وصنع 8 في 28 مباراة بجميع المسابقات.

.يليه سيف الدين الجزيري برصيد 9 مساهمات (سجل 8 وصنع 1) في 26 مباراة.

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