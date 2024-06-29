رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. أيندهوفن يضم ديست من برشلونة نهائيا

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن تعاقده مع سيرجينيو ديست لاعب برشلونة لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع ديست على عقد مع الفريق الهولندي حتى عام 2028.

وأشار برشلونة في بيان رسمي إلى أنه سيحتفظ بنسبة من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

ديست كان قد قضى الموسم معارا من برشلونة إلى أيندهوفن.

ويأتي تعاقد الفريق الهولندي بشكل نهائي مع ديست على الرغم من إصابته بقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الماضي.

بدأ الظهير الأيمن البالغ 21 عاما مسيرته مع أياكس متدرجا في صفوف فرف الناشئين والشباب وانتقل مقابل 21 مليون يورو في 2020 لبرشلونة.

وانضم ديست إلى ميلان بعد 72 ظهور بقميص البلاوجرانا إذ أصبح أول أمريكي يرتدي قميص الفريق الكتالوني.

وسجل ديست 3 أهداف وصنع 4 وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا.

ديست كان ثاني أمريكي يرتدي قميص ميلان بعد أوجتشي أونيو الذي لعب بين 2009 و2011 للروسونيري.

ولعب ديست 37 مباراة بقميص بي إس في الموسم الماضي وخلالها سجل هدفين وصنع سبعة أهداف.