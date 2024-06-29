انتهت يورو 2024 - إيطاليا (0)-(2) سويسرا.. لا مفاجأة

السبت، 29 يونيو 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

هدف روبن فارجاس - سويسرا - إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا ضد سويسرا في أولى مباريات دور الـ 16 من يورو 2024.

ويلتقي الفريقان على الملعب الأولمبي في برلين بصافرة تحكيمية للبولندي شيمون مارشينياك.

ويتفوق منتخب إيطاليا في المواجهات التاريخية على سويسرا بواقع 29 انتصارا مقابل 8 لسويسرا و24 تعادلا.

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وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا يوم 6 يوليو المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. سويسرا في ربع النهائي

ق 74: القائم يمنع الهدف الثاني من عرضية وتسديدة سكاماكا

ق 73: تسديدة من ريتيجي سهلة في يد الحارس

ق 52: تسديدة من كييزا ترتطم بالقائم الأيسر

ق 46: بووووووووووووووووم الثااااااااااااني من روبن فارجاس بتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جوووووووووول ريمو فرولر يسجل الأول لسويسرا

ق 26: أكانجي يبعد تسديدة كييزا الأرضية من داخل منطقة الجزاء لركنية.

ق 24: دان ندوي ينفرد ويسدد كرة يبعدها دوناروما ببراعة

بداية اللقاء

إيطاليا سويسرا يورو 2024
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