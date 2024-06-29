تشكيل يورو 2024 - تغييرات عديدة في إيطاليا.. وثلاثي يقود هجوم سويسرا

ويلتقي الفريقان على الملعب الأولمبي في برلين بصافرة تحكيمية للبولندي شيمون مارشينياك.

ويعوض ماتيو دارميان وجانلوكا مانشيني غياب الثنائي فيدريكو ديماركو وريكاردو كالافيوري، حيث يغيب الأول للإصابة والثاني لتراكم البطاقات.

ويبدأ نيكولو فاجيولي في الوسط بدلا من جورجينيو، وستيفان الشعراوي بدلا من ماتيو ريتيجي في الهجوم.

في المقابل يواصل مورات ياكين المدير الفني لـ سويسرا الاعتماد على ثلاثي في الدفاع.

ويقود بريل إمبولو هجوم السويسريين في مواجهة بطل يورو 20220.

وجاء تشكيل الأتزوري

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – جانلوكا مانشيني – أليساندرو باستوني – ماتيو دارميان

الوسط: نيكولو باريلا – نيكولو فاجيولي – براين كريستانتي

الهجوم: فيديريكو كييزا – جانلوكا سكاماكا – ستيفان الشعراوي

فيما جاء تشكيل سويسرا

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: فابيان شار – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز

الوسط: مايكل أبشيير – ريمو فرولير – جرانات تشاكا – فابيان ريدير

الهجوم: روبن فارجاس – بريل إمبولو – دان ندوي

ويتفوق منتخب إيطاليا في المواحهات التاريخية على سويسرا بواقع 29 انتصارا مقابل 8 لسويسرا و24 تعادلا.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا يوم 6 يوليو المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.