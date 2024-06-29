تشكيل الزمالك – أوباما يقود الهجوم وعوة زيزو أمام سيراميكا كليوباترا

يقود يوسف إبراهيم "أوباما" هجوم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ظل غياب ثلاثي هجوم الفريق.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 28 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويغيب سيف الدين الجزيري وناصر منسي عن الزمالك بسبب الإصابة، ويغيب سامسمون أكينيولا لعدم العودة إلى مصر.

وعاد أحمد سيد "زيزو" لتشكيل الزمالك بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد فاركو للإيقاف، وذلك قبل عدم خوض الأبيض لمباراة الأهلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد شحاتة – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – أحمد مجدي – محمد أشرف – زياد كمال – سيد عبد الله – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – إبراهيما نداي – عمار ياسر

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة. مع خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.