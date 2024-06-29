تشكيل سيراميكا كيلوباترا - خالد صبحي في الدفاع.. وإيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك

يقود جون إيبوكا هجوم سيراميكا كليوباترا في مواجهة الزمالك خلال الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويبدأ خالد صبحي عوضا عن أحمد رمضان في قلب الدفاع.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

الوسط: إبراهيم محمد - صديق أوجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

الهجوم: چون أيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - أحمد رمضان - محمد فايز - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور أكيم - أحمد ياسر ريان.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، وسيتم خصم 3 نقاط بنهاية الموسم.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.