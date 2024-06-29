التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي

السبت، 29 يونيو 2024 - 17:01

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

يقود الأنجولي كريستوفر مابولولو هجوم الاتحاد السكندري أمام الداخلية في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد أحمد سامي.

ويلعب الاتحاد أمام الداخلية بعد قليل ضمن الجولة 28 من مسابقة الدوري.

في المقابل يعتمد عيد مرازيق مدرب نادي الداخلية على فانوم ألفريد في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

في الدفاع: كريم الديب - سيف تقا- إسلام أبو سليمة- هشام صلاح

في الوسط: مورو ساليفو - فرانك آلان

أمامهما: أحمد عادل - خالد الغندور – أحمد عيد

في الهجوم: مابولولو

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – معاذ الحناوي - إيهاب سمير

الوسط: شريف دابو – محمود منصور – كليتشي شيميزن- إسلام عبد النعيم – كيفين أكينمولا

الهجوم: فانوم ألفريد

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 27 مباراة خاضهم الفريق.

بينما الداخيلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

الداخلية الاتحاد السكندري
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