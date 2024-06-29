سيراميكا قبل مواجهة الزمالك: نتمنى ألا تؤثر الأحداث الأخيرة على التحكيم أمامه.. وندعم مطالبه

السبت، 29 يونيو 2024 - 16:50

كتب : بسام أبو بكر

سيراميكا - الزمالك - أحمد رمضان

يتمنى معتز البطاوي المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا ألا تنعكس الأحداث الأخيرة في الدوري على أداء طاقم الحكام في مباراة ناديه ضد الزمالك اليوم السبت.

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا منافسه الزمالك في استاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري.

وكان الزمالك رفض خوض مواجهة الأهلي قبل عدة أيام بداعي تنفيذ أربعة مطالب قبل أن يعلن ملاقاة سيراميكا.

أخبار متعلقة:
رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه لـ ريال مدريد تقرير سعودي: التعاون يدخل سباق التعاقد مع حمدالله يورو 2024 – كامافينجا: سعيد بعدم تواجد كورتوا مع بلجيكا ضدنا.. ولا أستمتع باللعب ظهير أيسر

وقال معتز البطاوي للمركز الإعلامي لناديه "مباراتنا ضد الزمالك تتزامن مع قرار مجلس إدارة الزمالك المحتم بالعودة للمنافسات بعد اعتراضات رسمية على عدد من السلبيات التي تشوب المنافسة".

وأردف "الضغط سيكون كبيرا على طاقم التحكيم الذي يدير المباراة اليوم والمشهود له بالكفاءة والنزاهة".

ويقود اللقاء طارق مجدي ومحمد عادل كحكم على تقنية الفيديو.

وأكد المدير الرياضي لسيراميكا " تربطنا علاقة طيبة مع نادي الزمالك، وكل أطراف المنطومة الرياضية، أساسها الاحترام المتبادل، والحرص على المنافسة الشريفة، وسط عدالة تحكيمية تتسم بالنزاهة، وهى واحدة من أهم الأسس التي بنى عليها مجلس إدارة الزمالك المحترم اعتراضاته على الشوائب التي لحقت بمسار المنافسة، ما يدعم طلبات نادي سيراميكا كليوباترا في ضرورة ترسيخ هذه المطالب، وتنفيذها بشكل عملي، بدءًا من لقاء الفريقبن، في إطار المنافسة الشريفة، التي يبحث عنها الجميع".

سيراميكا كليوباترا الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل سيراميكا كيلوباترا - خالد صبحي في الدفاع.. وإيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الداخلية.. هدف غير محتسب التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) إنبي.. تصدي رائع التشكيل – ثلاثي يقود هجوم إنبي أمام بلدية المحلة.. وحسام أشرف أساسي خبر في الجول – حفل تكريم من الأهلي لـ موديست المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا
أخر الأخبار
تشكيل سيراميكا كيلوباترا - خالد صبحي في الدفاع.. وإيبوكا يقود الهجوم ضد الزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
من أجل أبطال أوروبا.. أستون فيلا يضم مدافع تشيلسي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الداخلية.. هدف غير محتسب 34 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الداخلية.. ودابو أساسي 51 دقيقة | الكرة المصرية
سيراميكا قبل مواجهة الزمالك: نتمنى ألا تؤثر الأحداث الأخيرة على التحكيم أمامه.. وندعم مطالبه ساعة | الدوري المصري
رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) إنبي.. تصدي رائع ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – ثلاثي يقود هجوم إنبي أمام بلدية المحلة.. وحسام أشرف أساسي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم