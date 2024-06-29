سيراميكا قبل مواجهة الزمالك: نتمنى ألا تؤثر الأحداث الأخيرة على التحكيم أمامه.. وندعم مطالبه

يتمنى معتز البطاوي المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا ألا تنعكس الأحداث الأخيرة في الدوري على أداء طاقم الحكام في مباراة ناديه ضد الزمالك اليوم السبت.

ويواجه الزمالك منافسه سيراميكا منافسه الزمالك في استاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري.

وكان الزمالك رفض خوض مواجهة الأهلي قبل عدة أيام بداعي تنفيذ أربعة مطالب قبل أن يعلن ملاقاة سيراميكا.

وقال معتز البطاوي للمركز الإعلامي لناديه "مباراتنا ضد الزمالك تتزامن مع قرار مجلس إدارة الزمالك المحتم بالعودة للمنافسات بعد اعتراضات رسمية على عدد من السلبيات التي تشوب المنافسة".

وأردف "الضغط سيكون كبيرا على طاقم التحكيم الذي يدير المباراة اليوم والمشهود له بالكفاءة والنزاهة".

ويقود اللقاء طارق مجدي ومحمد عادل كحكم على تقنية الفيديو.

وأكد المدير الرياضي لسيراميكا " تربطنا علاقة طيبة مع نادي الزمالك، وكل أطراف المنطومة الرياضية، أساسها الاحترام المتبادل، والحرص على المنافسة الشريفة، وسط عدالة تحكيمية تتسم بالنزاهة، وهى واحدة من أهم الأسس التي بنى عليها مجلس إدارة الزمالك المحترم اعتراضاته على الشوائب التي لحقت بمسار المنافسة، ما يدعم طلبات نادي سيراميكا كليوباترا في ضرورة ترسيخ هذه المطالب، وتنفيذها بشكل عملي، بدءًا من لقاء الفريقبن، في إطار المنافسة الشريفة، التي يبحث عنها الجميع".