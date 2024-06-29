رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه لـ ريال مدريد

لم يستبعد سيسك فابريجاس لاعب خط وسط برشلونة السابق والمدير الفني لنادي كومو الإيطالي الحالي فكرة تدريبه للغريم التقليدي لناديه ريال مدريد.

وتحدث فابريجاس لصحيفة "أس" الإسبانية قائلا: "شعار ريال مدريد ثقيل للغاية، وهذا ينطبق على الفترات الجيدة والسيئة".

وواصل "هل سأستمع إلى عرض من ريال مدريد لأصبح مدربا للفريق رغم ارتباطي ببرشلونة؟ عندما كنت لاعبا فكرت وحللت العرض وسأقوم بالأمر ذاته وأنا مدرب".

وأكمل "أنت لا تستطيع أبدا معرفة إلى أين ستأخذك الحياة، مع كل احترامي أنا دائما أفكر وأحلل العروض".

وبسؤاله عن سبب سيطرة ريال مدريد الأوروبية قال: "أعتقد الهدوء الذي يتحلى به الفريق والجمهور والتحكم في عواطفهم خلال المباريات في ملعب سانتياجو برنابيو".

وأكمل "الجمهور اعتاد على المعاناة في لحظات معينة لأنهم يعرفون أنه في نقطة ما فشيء خاص يمكن أن يحدث، ولكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يجعلهم يفوزون".

وأردف لاعب أرسنال وتشيلسي ومنتخب إسبانيا السابق "ريال مدريد يتوقع دائما الفوز وأن يبلي بلاء حسنا في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لكل ذلك فهو لديه العديد من اللاعبين العظماء".

وتوج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ست مرات خلال آخر عشرة سنوات.