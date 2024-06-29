انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) إنبي

السبت، 29 يونيو 2024 - 15:52

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة - إنبي - بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة أمام إنبي بالدوري المصري.

ويلعب بلدية المحلة أمام إنبي بالجولة 28 من المسابقة.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 26 مباراة خاضهم الفريق.

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بينما بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 26 مباراة.

لمتابعة مباراة بلدية المحلة أمام بيراميدز دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق50 تسديدة قوية من محمد أميسي لاعب بلدية المحلة يتصدى لها البلعوطي ببراعة

ق46 ضغط هجومي من لاعبو إنبي على مرمى بلدية المحلة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق35 تصويبة قوية من محمد أميسي لاعب بلدية المحلة تصدى لها حارس مرمى فريق إنبي بنجاح

ق23 تسديدة قوية من محمد أميسي مهاجم بلدية المحلة تمر بجوار مرمى إنبي

ق13 ضربة رأسية خطيرة من أحمد نادر حواش يتصدى لها أحمد حسين ببراعة ويمنع هدف مؤكد

انطلاق المباراة

بلدية المحلة إنبي
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