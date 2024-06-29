التشكيل – ثلاثي يقود هجوم إنبي أمام بلدية المحلة.. وحسام أشرف أساسي

السبت، 29 يونيو 2024 - 15:41

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية المحلة - المقاولون العرب

يقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة أمام إنبي في المباراة الأولى لمدربه الجديد أحمد عبد المنعم كشري.

ويلعب بلدية المحلة أمام إنبي بعد قليل ضمن الجولة 28 من مسابقة الدوري العام.

في المقابل يعتمد يعتمد سيد ياسين مدرب إنبي على الثلاثي، أحمد نادر حواش ومحمد حمدي ويوسف لبيب في قيادة هجوم فريقه.

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وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد صبيحة – محمد حامد – أحمد خليل "كالوشا"

الوسط: مصطفى شكشك – محمد ناصر – أحمد العجوز - مصطفى دويدار

الهجوم: أحمد حواش – يوسف لبيب – محمد حمدي

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة:

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: هشام حافظ – أحمد العش – نور الزمان الزموري – السيد عوض.

الوسط: إينوك بنجامين – إسلام مرزوق – ماجد هاني

الهجوم: عبد الرحمن سمانة – حسام أشرف – محمد أميسي

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 26 مباراة خاضهم الفريق.

بينما بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 26 مباراة.

بلدية المحلة إنبي الدوري المصري
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