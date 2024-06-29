تقرير سعودي: التعاون يدخل سباق التعاقد مع حمدالله

السبت، 29 يونيو 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله

يخطط نادي التعاون السعودي للتعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمدالله هداف اتحاد جدة.

ويمتد عقد حمدالله مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن التعاون ضمن مجموعة من الأندية السعودية ترغب في ضم حمدالله.

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وأوضحت التقارير أن التعاون انضم إلى أندية الخليج والشباب والفيحاء الراغبة في ضم المهاجم صاحب الـ 33 عاما بداية من الموسم المقبل.

صحيفة "الرياضية" أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة الاتحاد استقرت على رحيل حمدالله عن صفوف الفريق.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مسؤولي النادي وجدوا صعوبة استمرار حمد الله رفقة كريم بنزيمة في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وأشار التقرير أن المغربي أيضا يستهدف الرحيل قبل معسكر الفريق الخارجي.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

عبد الرزاق حمد لله نادي التعاون السعودي
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