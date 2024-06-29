يورو 2024 – كامافينجا: سعيد بعدم تواجد كورتوا مع بلجيكا ضدنا.. ولا أستمتع باللعب ظهير أيسر

السبت، 29 يونيو 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - فرنسا

يشعر إدواردو كامافينجا لاعب فرنسا بالسعادة لعدم تواجد زميله في ريال مدريد تيبو كورتوا مع بلجيكا قبل مباراة المنتخبين.

إدواردو كامافينجا

النادي : ريال مدريد

فرنسا

ويلعب منتخب فرنسا مع بلجيكا في الأول من شهر يوليو المقبل في دور الـ16 من يورو 2024.

وتحدث كامافينجا للصحفيين قائلا: "أنا سعيد لأن كورتوا ليس متواجدا مع بلجيكا لأنه يستطيع التصدي لكل شيء".

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وبسؤاله عن اللعب كظهير أيسر قال: "لا أستمتع بالأمر مطلقا، لم يتغير أي شيء".

واستدرك "لكن إن تعين علي اللعب هنا فسألعب وأقدم كل ما لدي".

وبسؤاله عن كورتوا مجددا وهل أرسل له رسالة أجاب "سأراسل إدين هازارد أولا ثم تيبو كورتوا".

وعن لقاء بلجيكا قال: "فريق عظيم يضم العديد من اللاعبين الرائعين وما حدث في دور المجمموعات انتهى وربما يظهرون بشكل مختلف في دور الـ16".

ويؤمن كامافينجا بالتشابه بين مدربيه في ريال مدريد وفرنسا، كارلو أنشيلوتي وديديه ديشامب وقال: "هما طيبان للغاية ويمنحان الكثير من الحرية للاعبين في الملعب".

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