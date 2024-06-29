خبر في الجول – حفل تكريم من الأهلي لـ موديست

السبت، 29 يونيو 2024 - 14:23

كتب : أحمد الخولي

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

قرر الأهلي إقامة حفل تكريم لمهاجمه أنتوني موديست عقب نهاية تعاقده مع الفريق ورحيله عنه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي سيقيم الحفل خلال عدة أيام لتكريم اللاعب الفرنسي قبل أن يترك القاهرة بعد موسم قضاه رفقة النادي.

وكان FilGoal.com كشف سابقا أن الأهلي استقر بشكل كبير على رحيل موديست بعد نهاية تعاقده في الـ30 من شهر يونيو الجاري.

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جاء ذلك لعدم وجود رغبة لتجديد التعاقد لموسم آخر.

هذا بالإضافة لعدم رغبة إدارة النادي في تمديد تعاقد المهاجم الفرنسي لموسم آخر.

وانضم موديست إلى الأهلي في صفقة انتقال حر قادما من بروسيا دورتموند الصيف الماضي بعقد لموسم واحد يتم تمديده حال تلقائيا حسب نسبة المشاركة المتفق عليها بين الطرفين حسبما علم FilGoal.com آنذاك.

كما حدد الأهلي عدة بنود إضافية تخص المكافآت حال تسجيل عدد معين من الأهداف والتتويج ببطولات مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر مقرب من أنتوني موديست لـFilGoal.com في وقت سابق: "الأهلي قدم عرضا للمهاجم لمدة موسمين وهو ما يعجب اللاعب لأن العروض الأخرى مدتها موسم واحد فقط".

وأضاف "هذا البند ربما يكون سببا في موافقة اللاعب على الانتقال".

وأتم "الراتب المقترح يقترب من مليون ونصف دولار في الموسم الواحد".

اللاعب صاحب الـ36 عاما شارك مع الأهلي في 29 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع أربعة.

الأهلي موديست
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