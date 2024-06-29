يورو 2024 – مدرب الدنمارك: ألمانيا وإنجلترا أبرز المرشحين لحسم البطولة

السبت، 29 يونيو 2024 - 13:40

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك - سلوفينيا

شدد كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك على أن منتخب بلاده ينتظره مهمة صعبة عندما يواجه نظيره الألماني.

ويلعب منتخب ألمانيا أمام الدنمارك مساء السبت ضمن ثمن نهائي يورو 2024.

وقال هيولماند في مؤتمر صحفي: "المنتخب الألماني يبقى من أبرز المرشحين للقب الأوروبي صحبة المنتخب الإنجليزي".

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وعن كريتسين إريكسن أوضح " إريكسن في طريقه للتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي تعرض له. أتمنى أن يكون جاهزا لمواجهة المنتخب الألماني".

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن المباريات التالية:

الناحية الأولى من الطريق الإقصائي:

إسبانيا ضد جورجيا – 30 يونيو

ألمانيا ضد الدنمارك 29 يونيو

ربع النهائي: الفائز من إسبانيا ضد جورجيا، أمام المنتصر من ألمانيا والدنمارك.

البرتغال ضد سلوفينيا 1 يوليو

فرنسا ضد بلجيكا 1 يوليو

ربع النهائي الفائز من البرتغال ضد سلوفينيا، أمام المنتصر من فرنسا وبلجيكا.

ومن بين كل تلك المباريات يصعد منتخبين إلى نصف النهائي من ثم طرف للنهائي.

UEFA to allow squads of up to 26 players at Euro 2024 - World - Sports - Ahram Online

أما الجانب الآخر فجاء كالتالي:

رومانيا ضد هولندا 2 يوليو

النمسا ضد تركيا 2 يوليو

ربع النهائي: الفائز من رومانيا ضد هولندا، أمام المنتصر من النمسا أمام تركيا.

إنجلترا ضد سلوفاكيا 30 يونيو

سويسرا ضد إيطاليا 29 يونيو

ربع النهائي: الفائز من إنجلترا ضد سلوفاكيا، أمام المنتصر من سويسرا أمام إيطاليا.

ومن بين كل تلك المباريات يصعد منتخبين إلى نصف النهائي من ثم طرف للنهائي.

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