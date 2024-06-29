يورو 2024 – كومان يغادر معسكر فرنسا قبل لقاء بلجيكا
السبت، 29 يونيو 2024 - 13:29
كتب : FilGoal
يغادر كينجسلي كومان لاعب منتخب فرنسا معسكر منتخب بلاده المقام في ألمانيا لخوض منافسات يورو 2024.
كينجسلي كومان
النادي : بايرن ميونيخ
وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن كومان يعاني من مشاكل تتعلق باللياقة البدنية خاصة وأنه شفي من إصابته قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كومان أبلغ الجهاز الفني بعدم قدرته على البدء بشكل أساسي في المباريات التحضيرية للبطولة.
لكن "مونت كارلو" ذكرت أن كومان رغم كل ذلك سيغادر المعسكر ليسافر للسويد حيث سيرزق بمولود رابع من زوجته السويدية وبعدها سيعود إلى ألمانيا.
ويستعد منتخب فرنسل لملاقاة بلجيكا في دور الـ16 من يورو 2024.
وستقام المباراة في الأول من يوليو المقبل.
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