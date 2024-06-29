يورو 2024 – كومان يغادر معسكر فرنسا قبل لقاء بلجيكا

يغادر كينجسلي كومان لاعب منتخب فرنسا معسكر منتخب بلاده المقام في ألمانيا لخوض منافسات يورو 2024.

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن كومان يعاني من مشاكل تتعلق باللياقة البدنية خاصة وأنه شفي من إصابته قبل أيام قليلة فقط من انطلاق البطولة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كومان أبلغ الجهاز الفني بعدم قدرته على البدء بشكل أساسي في المباريات التحضيرية للبطولة.

لكن "مونت كارلو" ذكرت أن كومان رغم كل ذلك سيغادر المعسكر ليسافر للسويد حيث سيرزق بمولود رابع من زوجته السويدية وبعدها سيعود إلى ألمانيا.

ويستعد منتخب فرنسل لملاقاة بلجيكا في دور الـ16 من يورو 2024.

وستقام المباراة في الأول من يوليو المقبل.