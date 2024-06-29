يورو 2024 – ناجلسمان: منتخب الدنمارك خطير في الأمتار الأخيرة

حذر يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا لاعبيه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الدنمارك.

ويلعب منتخب ألمانيا أمام الدنمارك مساء السبت ضمن ثمن نهائي يورو 2024.

وقال ناجلسمان للصحفيين: "المنتخب الدنماركي فريق منظّم ولاعبوه يملكون لياقة بدنية رائعة، لكننا جاهزون لخوض المباراة".

وأضاف ناجلسمان " درسنا المنافس جيدا ونعرف نقاط القوة والضعف. علينا الحذر من لاعبي المنتخب الدنماركي في الأمتار الأخيرة".

وعن حالة أنطونيو روديجر أوضح قال: "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. بذل الأطباء كل ما في وسعهم لتأهيله. يبدو جاهزا من الناحية البدنية. إذا لم يحدث أي شيء فسيكون بإمكانه اللعب".

وأسفرت قرعة دور الـ16 عن المباريات التالية:

الناحية الأولى من الطريق الإقصائي:

إسبانيا ضد جورجيا – 30 يونيو

ألمانيا ضد الدنمارك 29 يونيو

ربع النهائي: الفائز من إسبانيا ضد جورجيا، أمام المنتصر من ألمانيا والدنمارك.

البرتغال ضد سلوفينيا 1 يوليو

فرنسا ضد بلجيكا 1 يوليو

ربع النهائي الفائز من البرتغال ضد سلوفينيا، أمام المنتصر من فرنسا وبلجيكا.

ومن بين كل تلك المباريات يصعد منتخبين إلى نصف النهائي من ثم طرف للنهائي.

أما الجانب الآخر فجاء كالتالي:

رومانيا ضد هولندا 2 يوليو

النمسا ضد تركيا 2 يوليو

ربع النهائي: الفائز من رومانيا ضد هولندا، أمام المنتصر من النمسا أمام تركيا.

إنجلترا ضد سلوفاكيا 30 يونيو

سويسرا ضد إيطاليا 29 يونيو

ربع النهائي: الفائز من إنجلترا ضد سلوفاكيا، أمام المنتصر من سويسرا أمام إيطاليا.

ومن بين كل تلك المباريات يصعد منتخبين إلى نصف النهائي من ثم طرف للنهائي.

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