المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما

طالب أحمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز بعدم إعادة مباراة ناديه ضد سموحة واعتبار الفريق السكندري مهزوما بهدفين دون رد.

وألغيت مباراة سموحة وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس الجمعة في الجولة 28 من الدوري المصري في استاد الإسكندرية بعد نشوب حريق إثر ماس كهربائي وقتما كانت تشير النتيجة للتعادل بهدف لمثله.

وجاء بيان المستشار القانوني لبيراميدز كالتالي:

أكد الدكتور أحمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز إف سي، أن ما وقع من أحداث خلال مباراة النادي مع سموحة باستاد الإسكندرية يقع ضمن مسؤوليات الفريق صاحب الأرض والملعب، ومسؤوليته القانونية هنا مسؤولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب ثمّة خطأ.

أضاف أنّ ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوماً بنتيجة 2/صفر، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزوماً واعتبار نادي بيراميدز فائزاً بنتيجة 2/صفر، مشددا على أن الحالة واضحة تماما وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفا قهريا.

شدد على أن السبب وراء إلغاء المباراة هو انخفاض الإضاءة في المباراة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي، وليس الظروف القهرية، حيث أنّ أحد أعمدة الإضاءة في الاستاد تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وترتب على ذلك أن أصبحت الرؤية في الملعب غير ممكنة وتظهير "خيالات" بسبب ضعف الإضاءة،

قال المستشار القانوني، إنه وبناءً على ما حدث من وقائع ثابتة، طالب نادي بيراميدز رسميا اعتبار نادي سموحة مهزوماً في المباراة واعتبار النادي فائزاً بنتيجة 2/صفر وفقاً للفقرة الثالثة/أ من المادة 42 من لائحة المسابقات، والتي تنص على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة " ٤٥ " دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو فى حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة ٢ / صفر أيا كانت نتيجة اللقاء، ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفا قهريا.

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ماذا حدث؟

اشتعل حريق في استاد الإسكندرية وتسبب في إيقاف مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة توقفت في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم سموحة بركلة جزاء سجلها حسام حسن في الدقيقة 15، وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة 45+1.

بينما تعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب عرقلته لماييلي المنفرد من خارج المنطقة.

وعلم FilGoal.com أن الحريق حدث بسبب ماس في غرفة الكهرباء خلف مقصورة استاد الإسكندرية.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، كما تدخل رجال الإسعاف لنقل حالات اختناق ناتجة عن الدخان الكثيف.

وتم إخلاء المقصورة وإنزال الحضور إلى أرض الملعب.

وانتظر حكم المباراة التقرير الفني للاستاد لاتخاذ قراره باستكمال المباراة من عدمه.

وأوضحت قناة أون تايم سبورتس أن الأمن أبلغ مراقب المباراة بأن أحد أبراج الإضاءة لن يمكن تشغيله الآن بعد حريق غرفة الكهرباء.

في النهاية أوضح الحكم لمدربي الفريقين أنه تم إبلاغه بوجود عطل في برج آخر للإضاءة، وبالتالي لن يتمكن من استكمال المباراة.

وفي نهاية المطاف قرر الحكم تأجيل استئناف المباراة لموعد لاحق بسبب حادث الحريق.

وحسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة مسألة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز واحتسابها خسارة تلقائية للفريق صاحب الأرض (سموحة في تلك الحالة) بناء على اللائحة.

وتنص لائحة الدوري على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة سواء كانت فترة متصلة أو فترات متقطعة، يتم إلغاء المباراة واحتساب الفريق الضيف فائزا 2-0 نظرا لعدم اعتبار انقطاع التيار الكهربائي من الظروف القهرية.

أما في حالة إلغاء المباراة لظرف قهري، فيتم إعادتها لاحقا في موعد تحدده لجنة المسابقات.

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ما حدث في استاد الإسكندرية لا يمكن وصفه بانقطاع التيار الكهربائي لأن هذا ماس كهربائي أدى لحريق تسبب في إيقاف المباراة".

وأوضح "بالتالي توضح الحالة تحت بند الظروف القهرية وبناء عليه سيتم إعادتها".

أما عن كيفية الإعادة قال دياب: "المباراة ستُعاد من البداية، ولن تستأنف من نقطة توقفها، في موعد لاحق تحدده لجنة المسابقات وفقا للائحة".

ويعني ذلك أن سموحة لن يلعب المباراة المعادة أمام بيراميدز منقوصا بسبب طرد حارس مرماه الهاني سليمان في شوط المباراة الأول.

أما الطرد في حد ذاته فسيظل ساريا، وينطبق على المباراة التالية لسموحة، وبالتالي سيحق له المشاركة بصورة طبيعية في المباراة المعادة إن لم تكُن المباراة التالية مباشرة.

وكشف اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين عن موقف إعادة مباراة سموحة ضد بيراميدز التي تم إلغاؤها في الجولة 28 من الدوري المصري.