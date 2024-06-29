رومانو: سيتدرب تحت قيادة فابريجاس.. فاران سينضم إلى كومو

السبت، 29 يونيو 2024 - 12:14

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

وصل رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق إلى إيطاليا تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف فريق كومو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن فاران اتفق على تفاصيل تعاقده مع كومو خاصة أنه سيكون انتقال حر.

ويتولى الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وقاد الفريق للصعود للدوري بعد 21 عاما من الغياب.

أخبار متعلقة:
عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا أحمد سليمان: سنرسل زيزو للمنتخب الأولمبي لو طُلب.. وهناك فساد في المنظومة الكروية محمود عاشور: "بيريرا خلص على التحكيم.. وكلموني وأنا بلعب بلاي ستيشن"

وتوج فاران الموسم الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

وخلال الموسم الماضي خاض اللاعب صاحب الـ31 عاما 32 مباراة مع يونايتد سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وبدأ فاران مسيرته في نادي لانس الفرنسي وانتقل إلى ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد.

فاران كومو فابريجاس
نرشح لكم
تشكيل يورو 2024 - 3 تعديلات على تشكيل ألمانيا.. ورقم قياسي باسم نوير أشباه إيطاليا رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. أيندهوفن يضم ديست من برشلونة نهائيا انتهت يورو 2024 - إيطاليا (0)-(2) سويسرا.. لا مفاجأة رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه لـ ريال مدريد يورو 2024 – كامافينجا: سعيد بعدم تواجد كورتوا مع بلجيكا ضدنا.. ولا أستمتع باللعب ظهير أيسر يورو 2024 – مدرب الدنمارك: ألمانيا وإنجلترا أبرز المرشحين لحسم البطولة يورو 2024 – كومان يغادر معسكر فرنسا قبل لقاء بلجيكا
أخر الأخبار
الدوري المصري - موعد مباراة فاركو ضد الزمالك.. القنوات الناقلة 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2024 - 3 تعديلات على تشكيل ألمانيا.. ورقم قياسي باسم نوير 31 دقيقة | ألمانيا 2024
أشباه إيطاليا 43 دقيقة | ألمانيا 2024
هدايا زيزو ونداي في الـ+90.. الزمالك يهزم سيراميكا برباعية مثيرة 43 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يحتج على طاقم حكام مباراته ضد الداخلية 44 دقيقة | الدوري المصري
الولاية الثانية.. عماد النحاس مديرا فنيا للمقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول كيفية حصول الزمالك على الرخصة القارية.. وموقف السوبر الإفريقي ساعة | الدوري المصري
المساهمة الثالثة.. نبيل عماد يسجل للزمالك ضد سيراميكا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم 4 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي