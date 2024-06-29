رومانو: سيتدرب تحت قيادة فابريجاس.. فاران سينضم إلى كومو
السبت، 29 يونيو 2024 - 12:14
كتب : FilGoal
وصل رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق إلى إيطاليا تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف فريق كومو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي.
رافاييل فاران
النادي : مانشستر يونايتد
وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن فاران اتفق على تفاصيل تعاقده مع كومو خاصة أنه سيكون انتقال حر.
ويتولى الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وقاد الفريق للصعود للدوري بعد 21 عاما من الغياب.
وتوج فاران الموسم الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.
وخلال الموسم الماضي خاض اللاعب صاحب الـ31 عاما 32 مباراة مع يونايتد سجل خلالهم هدفا وحيدا.
وبدأ فاران مسيرته في نادي لانس الفرنسي وانتقل إلى ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد.
نرشح لكم
تشكيل يورو 2024 - 3 تعديلات على تشكيل ألمانيا.. ورقم قياسي باسم نوير أشباه إيطاليا رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. أيندهوفن يضم ديست من برشلونة نهائيا انتهت يورو 2024 - إيطاليا (0)-(2) سويسرا.. لا مفاجأة رد من فابريجاس على إمكانية تدريبه لـ ريال مدريد يورو 2024 – كامافينجا: سعيد بعدم تواجد كورتوا مع بلجيكا ضدنا.. ولا أستمتع باللعب ظهير أيسر يورو 2024 – مدرب الدنمارك: ألمانيا وإنجلترا أبرز المرشحين لحسم البطولة يورو 2024 – كومان يغادر معسكر فرنسا قبل لقاء بلجيكا
أخر الأخبار
أشباه إيطاليا 43 دقيقة | ألمانيا 2024