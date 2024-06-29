رومانو: سيتدرب تحت قيادة فابريجاس.. فاران سينضم إلى كومو

وصل رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد السابق إلى إيطاليا تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف فريق كومو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن فاران اتفق على تفاصيل تعاقده مع كومو خاصة أنه سيكون انتقال حر.

ويتولى الإسباني سيسك فابريجاس تدريب كومو وقاد الفريق للصعود للدوري بعد 21 عاما من الغياب.

وتوج فاران الموسم الماضي بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

وخلال الموسم الماضي خاض اللاعب صاحب الـ31 عاما 32 مباراة مع يونايتد سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وبدأ فاران مسيرته في نادي لانس الفرنسي وانتقل إلى ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد.