عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا

أوضح إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب تواجد الحكم الدولي محمود عاشور في بعض مباريات الدوري السعودي واستبعاده من التحكيم بالدوري المصري.

وأعلن محمود عاشور في وقت سابق إيقافه عن التحكيم في مباريات الدوري.

وقال إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس: "محمود عاشور طلب من جمال علام رئيس اتحاد الكرة التحكيم بالدوري السعودي، لأنه يملك شركة سياحية خاصة وكان مرتبطا بموسم الحج وتم مساعدته في ذلك".

وكان عاشور قد قال عن الأمر ذاته: "ابتعدت عن التحكيم بالدوري منذ شهر فبراير بتعليمات من بيريرا. جمال علام رئيس اتحاد الكرة "حب يخلص من الموضوع" وساعدني في التحكيم بالدوري السعودي من أجل تجهيزي لـ أولمبياد باريس".

وشدد "نحن ندعمه وبيريرا شدد على وضع برنامج مكثف لتجهيزه قبل خوض أولمبياد باريس، وسيقوم بإدارة بعض المباريات المقبلة".

وأجاب "عقد بريرا ينتهي في شهر أغسطس المقبل. سيتم تجربة التجربة بشكل كامل من إيجابيات وسلبيات قبل تحديد مصيره النهائي".

وينتهي تعاقد البرتغالي فيتور بيريرا في إدارة لجنة الحكام المصرية في شهر أغسطس المقبل.