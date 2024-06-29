أحمد سليمان: سنرسل زيزو للمنتخب الأولمبي لو طُلب.. وهناك فساد في المنظومة الكروية

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه لو طُلب منه إرسال لاعبه أحمد سيد "زيزو" للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 فسوف يوافق.

وتحدث سليمان لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "جلست مع جوزيه جوميز مدرب الزمالك وأبلغته بأنه لو طُلب منه إرسال أي لاعب للمنتخب الأولمبي فعليه بالموافقة".

وواصل "لو طُلب زيزو سوف نرسله للأولمبياد حتى لو ننافس على الدوري سوف نرسله للمنتخب".

وعن إعلان الزمالك خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري بعدما رفض مواجهة الأهلي قال: "هناك أزمات في المنظومة الكروية وهناك فساد مالي وإداري وتحكيمي والكثير من الأشياء، هناك فساد كروي".

وأردف "هناك صراع بين رابطة الأندية واتحاد الكرة بدليل مهاجم الرابطة للحكام الذين يخضعوا لسيطرة تحاد الكرة".

وأتم "أي قرار نقوم به عن قناعة وهناك انتفاضة وبعض الأندية دعمت موقف الزمالك، الموسم الحالي نسير خطوة بخطوة لكن من الموسم المقبل لا يوجد أي هزار".

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن تفكير رويجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي في ضم زيزو للأولمبياد. (طالع التفاصيل)