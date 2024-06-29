محمود عاشور: "بيريرا خلص على التحكيم.. وكلموني وأنا بلعب بلاي ستيشن"

أعرب الحكم الدولي محمود عاشور عن استيائه الشديد من منظومة التحكيم المصري تحت قيادة البرتغالي فيتور بيريرا.

وأعلن محمود عاشور في وقت سابق إيقافه عن التحكيم في مباريات الدوري.

وقال عاشور عبر أون تايم سبورتس: "ابتعدت عن التحكيم بالدوري منذ شهر فبراير بتعليمات من بيريرا. جمال علام رئيس اتحاد الكرة "حب يخلص من الموضوع" وساعدني في التحكيم بالدوري السعودي من أجل تجهيزي لـ أولمبياد باريس".

وتواجد محمود عاشور ضمن الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشدد عاشور "الأجانب لم يضيفوا شيئا. بيريرا "خلص على التحكيم المصري" ورجعنا للخلف 20 عاما في وجوده ومن قبله كلاتنبرج".

وتابع "التحكيم المصري بحاجة إلى وقت طويل من أجل استعادة مستواه، كان لدينا مجموعة من الحكام نالت احترام الجميع على رأسهم أمين عمر ومحمود البنا".

وأتم "تلقيت مكالمة من مجدي رزق عضو لجنة الحكام وأبلغني بأن بيريرا يرغب في منحي بعض المباريات. "أنا كنت بلعب بلاي ستيشن ومعرفش إيه اللي فكرهم بيا".

محمود عاشور اختير ليكون حكما للفيديو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (أولمبياد باريس 2024).