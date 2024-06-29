محمود عاشور: "بيريرا خلص على التحكيم.. وكلموني وأنا بلعب بلاي ستيشن"

السبت، 29 يونيو 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

محمود عاشور

أعرب الحكم الدولي محمود عاشور عن استيائه الشديد من منظومة التحكيم المصري تحت قيادة البرتغالي فيتور بيريرا.

وأعلن محمود عاشور في وقت سابق إيقافه عن التحكيم في مباريات الدوري.

وقال عاشور عبر أون تايم سبورتس: "ابتعدت عن التحكيم بالدوري منذ شهر فبراير بتعليمات من بيريرا. جمال علام رئيس اتحاد الكرة "حب يخلص من الموضوع" وساعدني في التحكيم بالدوري السعودي من أجل تجهيزي لـ أولمبياد باريس".

أخبار متعلقة:
أحمد سامي: هناك مخالفة في هدف بيراميدز ضد سموحة.. وطلب بشأن إعادة المباراة أحمد ساري لـ في الجول: لا مشكلة في تغيير موعد مباراة الاتحاد والداخلية.. وأشكر مصيلحي كوبا أمريكا 2024 - البرازيل تكتسح وتقصي باراجواي برباعية في ليلة فينيسيوس جونيور كوبا أمريكا 2024 - إيقاف سكالوني مباراة بسبب تأخر نزول اللاعبين في الشوط الثاني

وتواجد محمود عاشور ضمن الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشدد عاشور "الأجانب لم يضيفوا شيئا. بيريرا "خلص على التحكيم المصري" ورجعنا للخلف 20 عاما في وجوده ومن قبله كلاتنبرج".

وتابع "التحكيم المصري بحاجة إلى وقت طويل من أجل استعادة مستواه، كان لدينا مجموعة من الحكام نالت احترام الجميع على رأسهم أمين عمر ومحمود البنا".

وأتم "تلقيت مكالمة من مجدي رزق عضو لجنة الحكام وأبلغني بأن بيريرا يرغب في منحي بعض المباريات. "أنا كنت بلعب بلاي ستيشن ومعرفش إيه اللي فكرهم بيا".

محمود عاشور اختير ليكون حكما للفيديو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة (أولمبياد باريس 2024).

محمود عاشور الاتحاد المصري لكرة القدم
نرشح لكم
المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا أحمد سليمان: سنرسل زيزو للمنتخب الأولمبي لو طُلب.. وهناك فساد في المنظومة الكروية سامي: مدرب بيراميدز طالب الحكم بعدم إكمال المباراة.. والزمالك تسبب في استفاقة الكل أحمد سامي: هناك مخالفة في هدف بيراميدز ضد سموحة.. وطلب بشأن إعادة المباراة أحمد ساري لـ في الجول: لا مشكلة في تغيير موعد مباراة الاتحاد والداخلية.. وأشكر مصيلحي فتحي مبروك: هذا اللاعب كان يمكنه خلافة صلاح.. والجوهري لم يظلم أبو زيد مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتمسك باللوائح في لقاء سموحة.. وما حدث لا يعد حريقا
أخر الأخبار
المستشار القانوني لـ بيراميدز: لا ينبغي إعادة المباراة.. يجب اعتبار سموحة مهزوما 18 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: سيتدرب تحت قيادة فابريجاس.. فاران سينضم إلى كومو 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
عضو اتحاد الكرة يرد على محمود عاشور.. ويكشف موعد حسم مصير بيريرا 39 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سليمان: سنرسل زيزو للمنتخب الأولمبي لو طُلب.. وهناك فساد في المنظومة الكروية 45 دقيقة | الدوري المصري
محمود عاشور: "بيريرا خلص على التحكيم.. وكلموني وأنا بلعب بلاي ستيشن" ساعة | الكرة المصرية
سامي: مدرب بيراميدز طالب الحكم بعدم إكمال المباراة.. والزمالك تسبب في استفاقة الكل ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: هناك مخالفة في هدف بيراميدز ضد سموحة.. وطلب بشأن إعادة المباراة ساعة | الدوري المصري
أحمد ساري لـ في الجول: لا مشكلة في تغيير موعد مباراة الاتحاد والداخلية.. وأشكر مصيلحي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يحدد قراره النهائي بشأن القمة 2 قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك 3 يورو 2024 – تعرف على كل المتأهلين لدور الـ16.. مواعيد المباريات والطريق حتى النهائي 4 مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم