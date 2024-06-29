أحمد ساري لـ في الجول: لا مشكلة في تغيير موعد مباراة الاتحاد والداخلية.. وأشكر مصيلحي

لا توجد مشكلة لدى أحمد ساري المدير الفني للاتحاد السكندري في تغيير موعد انطلاق مباراة فريقه أمام الداخلية مساء اليوم السبت.

ويستضيف الاتحاد منافسه الداخلية في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

وكان من المفترض إقامة المباراة في السابعة مساء لكن بسبب الحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية مساء أمس الجمعة خلال مباراة سموحة وبيراميدز تم تقديم موعد اللقاء.

وتحدث ساري لـFilGoal.com قائلا: "أشكر محمد مصيلحي على تصميمه على عدم إقامة المباراة في الرابعة عصرا وانطلاقها في الخامسة والنصف".

وواصل "لا مشكلة في ذلك الموعد، الصعوبة كانت في خوض اللقاء في الرابعة عصرا".

وأردف "الطقس في ذلك الوقت سيكون قريبا من الحالة ذاتها التي يكون عليها في السابعة مساء فلا توجد مشكلة".

وأتم "عدلنا في جدولنا اليوم المعتاد للمباراة ونحن على أتم استعداد لخوض اللقاء".

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ماذا حدث؟

اشتعل حريق في استاد الإسكندرية وتسبب في إيقاف مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة توقفت في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم سموحة بركلة جزاء سجلها حسام حسن في الدقيقة 15، وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة 45+1.

بينما تعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب عرقلته لماييلي المنفرد من خارج المنطقة.

وعلم FilGoal.com أن الحريق حدث بسبب ماس في غرفة الكهرباء خلف مقصورة استاد الإسكندرية.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، كما تدخل رجال الإسعاف لنقل حالات اختناق ناتجة عن الدخان الكثيف.

وتم إخلاء المقصورة وإنزال الحضور إلى أرض الملعب.

وانتظر حكم المباراة التقرير الفني للاستاد لاتخاذ قراره باستكمال المباراة من عدمه.

وأوضحت قناة أون تايم سبورتس أن الأمن أبلغ مراقب المباراة بأن أحد أبراج الإضاءة لن يمكن تشغيله الآن بعد حريق غرفة الكهرباء.

في النهاية أوضح الحكم لمدربي الفريقين أنه تم إبلاغه بوجود عطل في برج آخر للإضاءة، وبالتالي لن يتمكن من استكمال المباراة.

وفي نهاية المطاف قرر الحكم تأجيل استئناف المباراة لموعد لاحق بسبب حادث الحريق.

وحسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة مسألة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز واحتسابها خسارة تلقائية للفريق صاحب الأرض (سموحة في تلك الحالة) بناء على اللائحة.

وتنص لائحة الدوري على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة سواء كانت فترة متصلة أو فترات متقطعة، يتم إلغاء المباراة واحتساب الفريق الضيف فائزا 2-0 نظرا لعدم اعتبار انقطاع التيار الكهربائي من الظروف القهرية.

أما في حالة إلغاء المباراة لظرف قهري، فيتم إعادتها لاحقا في موعد تحدده لجنة المسابقات.

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ما حدث في استاد الإسكندرية لا يمكن وصفه بانقطاع التيار الكهربائي لأن هذا ماس كهربائي أدى لحريق تسبب في إيقاف المباراة".

وأوضح "بالتالي توضح الحالة تحت بند الظروف القهرية وبناء عليه سيتم إعادتها".

أما عن كيفية الإعادة قال دياب: "المباراة ستُعاد من البداية، ولن تستأنف من نقطة توقفها، في موعد لاحق تحدده لجنة المسابقات وفقا للائحة".

ويعني ذلك أن سموحة لن يلعب المباراة المعادة أمام بيراميدز منقوصا بسبب طرد حارس مرماه الهاني سليمان في شوط المباراة الأول.

أما الطرد في حد ذاته فسيظل ساريا، وينطبق على المباراة التالية لسموحة، وبالتالي سيحق له المشاركة بصورة طبيعية في المباراة المعادة إن لم تكُن المباراة التالية مباشرة.

وكشف اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين عن موقف إعادة مباراة سموحة ضد بيراميدز التي تم إلغاؤها في الجولة 28 من الدوري المصري.