مواعيد مباريات اليوم السبت 29-2-2024 والقنوات الناقلة.. الزمالك وألمانيا وإيطاليا

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات على المستوى المحلي والأوروبي والأمريكي.

ففي الدوري المصري سيواجه بلدية المحلة منافسه إنبي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" في الرابعة عصرا.

وفي الخامسة والنصف مساء وعبر القناة ذاتها سيواجه الاتحاد السكندري منافسه الداخلية.

أما في السابعة مساء سيلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا لكن عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي يورو 2024 سيواجه منتخب سويسرا منافسه إيطاليا في السابعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1".

فيما يلتقي منتخب ألمانيا صاحب الأرض مع الدنمارك في العاشرة مساء عبر القناة ذاتها.

ومع فجر الغد الأحد سيواجه منتخب الأرجنتين منافسه بيرو في الثالثة فجرا.

وفي الوقت ذاته يواجه منتخب كندا منافسه تشيلي.

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