كوبا أمريكا 2024 - البرازيل تكتسح وتقصي باراجواي برباعية في ليلة فينيسيوس جونيور

اكتسح منتخب البرازيل خصمه باراجواي بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من كوبا أمريكا 2024.

سجل رباعية البرازيل: فينيسيوس جونيور (2) وسافيو ولوكاس باكيتا، فيما سجل عمر أليديرتي هدف باراجواي الوحيد.

الفوز رفع رصيد البرازيل لـ 4 نقاط في المجموعة بالمركز الثاني، خلف كولومبيا المتصدرة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل سلفا.

ويظل منتخب كوستاريكا ثالثا برصيد نقطة، وانتهت آمال باراجواي في التأهل بتذيل الترتيب بدون نقاط.

وسيلتقي منتخبا البرازيل وكولومبيا في الجولة الأخيرة، فيما سيلتقي منتخبا كوستاريكا وباراجواي في نفس التوقيت فجر 3 يوليو المقبل.

وحتى الآن تأهلت فرق كولومبيا وفنزويلا والأرجنتين للدور ربع النهائي بعد نهاية مباريات الجولة الثانية.

فيما ودع منتخبي جامايكا وباراجواي البطولة مبكرا.

ولم يخسر منتخب البرازيل تحت قيادة دوريفال جونيور. (6 مباريات = 3 فوز + 3 تعادل).

وللمباراة الثانية على التوالي يهز لاعبو السامبا شباك باراجواي بـ 4 أهداف، حيث فازت البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 بنتيجة 4-0 آنذاك.







































وصف المباراة

أشعل داميان بوباديليا فتيل الفرص المحققة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت برأس إيدير ميليتاو وغيرت اتجاهاها وأبعدها أليسون ببراعة لركنية في الدقيقة 15.

وأطلق اللاعب ذاته مع مرور نصف ساعة من عمر اللقاء وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بسهولة.

وبعدها مباشرة انقلبت الأوضاع بعدما سدد لوكاس باكيتا كرة قوية لمست يد المدافع واحتسب الحكم ركلة جزاء أهدرها باكيتا بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 32.

وبعد 3 دقائق ومن سلسلة تمريرات وصلت الكرة لفينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء حيث انفرد وراوغ وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

وكاد برونو جيماريش أن يسجل الهدف الثاني بتصويبة قوية لكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

واستغل سافيو خطأ من الحارس والمدافع في تشتيت تسديدة فينيسيوس من داحخل منطقة الست ياردات وسجل أول أهدافه الدولية بقميص السامبا في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول وإثر ضغط قوي من هجوم البرازيل شتت المدافع من أمام المرمى كرة ارتطمت بقدم فينيسيوس وسكنت الشباك دون أي رد فعل من الحارس لينتهي الشوط الأول بتفوق البرازيل بنتيجة 3-0.

𝐃𝐢𝐬𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨❌🇵🇾 La difesa del #Paraguay “regala” due reti al #Brasile : Seleçao avanti 3-0 al termine del primo tempo dopo due errori difensivi de la Albirroja🎁🇧🇷 🎙️ @fraletizia #CopaAmèrica #Sportitalia pic.twitter.com/2KxRUgMCiL — Sportitalia (@tvdellosport) June 29, 2024

وقلص عمر أليديرتي الفارق في الدقيقة 48 بتسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء على يسار أليسون لتصبح النتيجة 3-1.

وتألق أليسون مجددا ومنع فرصة هدف آخر لباراجواي من تسديدة مقوسة من خوليو إنسيسو في الدقيقة 51.

وتحصل السامبا في الدقيقة 63 على ركلة جزاء أخرى بعد لمسة يد على المدافع بعد تسديدة سافيو.

وفي الدقيقة 65 انبرى باكيتا مرة أخرى في مواجهة حارس المرمى وسجل هدف البرازيل الرابع.

حاول لاعبو الألبيروخا تقليص الفارق مجددا لكن دون جدوى وتناوب كلا الفريقين على إجراء التغييرات.

وفي الدقيقة 81 أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لأندريس كوباس الذي ضرب دوجلاس لويز بدون كرة.

وسُجل هدفا لباراجواي وألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل في الدقيقة 87.

ومرت الدقائق الأخيرة سريعة لتنتهي بكتابة الفوز الأول للبرازيل في البطولة.