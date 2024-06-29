كوبا أمريكا 2024 - إيقاف سكالوني مباراة بسبب تأخر نزول اللاعبين في الشوط الثاني

السبت، 29 يونيو 2024 - 05:22

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - الأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية إيقاف ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين وريكاردو جاريكا المدير الفني لـ تشيلي قبل مواجهات الجولة الثالثة من كوبا أمريكا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بيرو، فيما يلتقي منتخب تشيلي مع كندا في الجولة الأخيرة من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتم إيقاف كلا المدربين لمدة مباراة واحدة فقط في البطولة.

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وعوقب كلا المدربين بسبب تكرار النزول المتأخر للاعبي منتخبيهما لأرض الملعب مع بداية الشوط الثاني.

كما تم تغريم الاتحادين الأرجنتين والتشيلي بمبلغ قيمته 15 ألف دولار أمريكي.

ولن يكون كلا المدربين قادرا على التواجدفي أرض الملعب، وسيظهر في المدرجات فقط.

وقال والتر صامويل المدرب المساعد خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر بالمرارة في هذا الموقف، طيلة 6 سنوات لم نتعرض لهذا القرار من قبل، هذا غير طبيعي قليلا، يود سكالوني أن يكون مع الفريق في المباراة غدا".

وكان جيسي مارش المدير الفني لـ كندا قد أعلن اعتراضه وطالب بتطبيق اللوائح بعد تأخر نزول لاعبي منتخب التانجو مع بداية الشوط الثاني للمباراة الافتتاحية.

وكان الشوط الأول من اللقاء يشير للتعادل بدون أهداف، وانتصر حامل اللقب في الشوط الثاني بنتيجة 2-0.

وتأهل منتخب الأرجنتين عن هذه المجموعة، وتتصارع منتخبات بيرو وكندا وتشيلي على بطاقة المركز الثاني.

ويحتل منتخب بيرو المركز الثاني برصيد نقطتين، يليه كندا ثم تشيلي بنقطة لكل منتخب.

ليونيل سكالوني كوبا أمريكا 2024
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