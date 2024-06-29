كوبا أمريكا 2024 - 20 من 25.. كولومبيا ثالث المتأهلين لربع النهائي بثلاثية ضد كوستاريكا

حجز منتخب كولومبيا بطاقة التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024 بالفوز على كوستاريكا بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.

سجل أهداف اللقاء: لويس دياز ودافينسون سانشيز وجون كوردوبا.

ورفع اللوس كافيتيروس رصيدهم لـ 25 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات. (20 فوزا و5 تعادلات).

وارتفع رصيد كولومبيا لـ 6 نقاط في الصدارة، فيما يحتل منتخب البرازيل المركز الثاني بنقطة وحيدة ويليه كوستاريكا بنفس الرصيد، ويتذيل منتخب باراجواي الترتيب بدون رصيد.

ويلتقي حاليا منتخبا البرازيل وكوستاريكا لمحاولة الاحتفاظ بالمركز الثاني قبل الجولة الأخيرة، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع كولومبيا، وباراجواي مع كوستاريكا.

وتقدمت كولومبيا بالهدف الأول عن طريق لويس دياز من علامة الجزاء في الدقيقة 31.

وسجل نجم ليفربول 5 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها بكوبا أمريكا.

وفي الشوط الثاني وخلال 3 دقائق زاد الكولومبيون من غلتهم التهديفية بتسجيل ثنائية.

فأضاف دافينسون سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 59 بكرة رأسية وأهدى هدفه لجون لوكمي زميله في الدفاع الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية وغاب عن لقاء فجر اليوم.

وعزز جون كوردوبا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 62 من صناعة خاميس رودريجيز، الذي صنع ثالث أهدافه في هذه النسخة من البطولة.

𝐂𝐚𝐟𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐚𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞🇨🇴 La #Colombia cala il tris contro la #CostaRica e vola ai quarti di finale di #CopaAmerica ‼️ Decidono il match il rigore di Luis Diaz e le reti di Davinson Sanchez e Jhon Cordoba⚽️ 🎙️ @AnelliGioele #Sportitalia pic.twitter.com/zWgWEjmQJ4 — Sportitalia (@tvdellosport) June 29, 2024

وستكون المباراة الأخيرة لـ كولومبيا فرصة من أجل الحفاظ على الصدارة حيث سيلتقي المتأهلين من تلك المجموعة مع المنتخبين المتأهلين من المجموعة الثالثة التي تضم أوروجواي وأمريكا وبنما.