انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (4)-(1) باراجواي.. رباعية للسامبا

السبت، 29 يونيو 2024 - 03:54

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل - باراجواي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد باراجواي لحساب المجموعة الرابعة من كوبا أمريكا 2024.

وتأهل منتخب كولومبيا عن المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز منذ قليل على كوستاريكا بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية.

بينما تعادل منتخب البرازيل سلبيا مع كوستاريكا في الجولة الأولى ويمتلك نقطة وحيدة، وخسر باراجواي من كولومبيا بنتيجة 2-1.

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انتهت.. البرازيل 4-1 باراجواي

ق 87: هدف أبيض لباراجواي بسبب التسلل

ق 81: بطاقة حمراااااء لـ أندريس كوباس بعد تدخل قوي على دوجلاس لويز

ق 65: جووووووووول باكيتا يسجل الرابع من ركلة جزاء

ق 63: ضربة جزاء جديدة في اللقاء بعد تسديدة من سافينيو ترتد من يد المدافع.

ق 51: تسديدة مقوسة رائعة من خوليو إنسيسيو يبعدها أليسون بأطراف أصابعه لركنية ببراعة.

ق 48: جوووووول بووووووم باراجواي تقلص الفارق بتسديدة أرضية قوية من عمر أليديرتي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: جووووول الثالث.. فينيسيوس يضغط على المدافع الذي حاول تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء لترتطم الكرة بقدمه وتسكن الشباك.

ق 43: جوووووول سافينيو يسجل الثاني للبرازيل مستفيدا من تسديدة فيني التي ارتدت من يد الحارس وتشتيت خاطئ من الدفاع.

ق 42: العارضة تمنع الثاااااني من تسديدة صاروخية لبرونو جيماريش.

ق 35: جووووووووول أوووووول للبرازيل.. فينيسيوس يسجل الأول للبرازيل من انفراد ومراوغة وتسديدة أرضية في الشباك سلسلة تمريرات رائعة.

ق 32: أووووه ركلة الجزاء تضيع.. باكيتا يسجل خارج الـ 3 خشبات.

ق 30: ركلة جزاء للبرازيل بعد لمسة يد على المدافع عقب تسديدة من لوكاس باكيتا

ق 29: تسديدة من بوباديليا من داخل منطقة الجزاء لكن سهلة في يد أليسون

ق 15: تسديدة من بوباديليا ترتطم بإيدير ميليتاو ويبعدها أليسون ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

البرازيل باراجواي كوبا أمريكا 2024
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