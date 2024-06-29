فتحي مبروك: هذا اللاعب كان يمكنه خلافة صلاح.. والجوهري لم يظلم أبو زيد
السبت، 29 يونيو 2024 - 01:28
كتب : FilGoal
أبدى فتحي مبروك نجم الأهلي ومدربه السابق اعتقاده أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر الحالي كان قادرا على خلافة محمد صلاح نجم ليفربول في مسيرة الاحتراف الأوروبي.
وقال مبروك في تصريحاته عبر قناة Ten Tv: "أحمد عبد القادر نجم الأهلي كان يمكنه أن يصبح خليفة محمد صلاح في الاحتراف الأوروبي".
وأضاف "هذا بسبب قوة اللاعب الكبيرة في الناحية الهجومية وامتلاكه للمهارات العالية".
وعاد مبروك الذي كان المدرب العام لمنتخب مصر في كأس العالم 1990 إلى ذكريات المونديال تحت قيادة محمود الجوهري.
ونفى مبروك تعرض طاهر أبو زيد للظلم على يد الجوهري.
وقال نجم الأهلي السابق: "كل ما يُقال عن ظلم محمود الجوهري قد لطاهر أبو زيد في كأس العالم 1990 غير صحيح".
وأوضخ "هناك أحد الصحفيين كان السبب الرئيسي في تلك الواقعة".
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