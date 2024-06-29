4 أيام متاحة فقط.. متى تُعاد مباراة بيراميدز أمام سموحة؟

حريق في استاد الإسكندرية أوقف مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، بسبب ماس اندلع في غرفة كهرباء خلف المقصورة.

الحريق أدى إلى تعطل الإضاءة جزئيا في الملعب، مما أسفر عنه إلغاء المباراة في النهاية.

وبينما يتم التنازع الآن بين الطرفين على أي مادة من اللائحة يجب تطبيقها، بين المادة التي لا تصنف انقطاع التيار الكهربائي ضمن الظروف القهرية وتعتبر صاحب الأرض (سموحة في تلك الحالة) خاسرا 2-0، وبين التي تصنف الحريق ضمن الظروف القهرية التي تستوجب إعادة المباراة، متى يمكن أن تُقام تلك المباراة المُعادة على كل حال؟

لننظر أولا إلى جدول مباريات بيراميدز المتبقية:

2 يوليو - زد

8 يوليو - الاتحاد

12 يوليو - الأهلي

15 يوليو - النصر (كأس مصر)

22 يوليو - الأهلي

26 يوليو - الزمالك

30 يوليو - فاركو

14 أغسطس - الداخلية

17 أغسطس - طلائع الجيش

والآن.. لنتفق أن المباراة المؤجلة لا يمكنها أن توضع في الجدول بفاصل زمني يقل عن 3 أيام بين المباراة السابقة والتالية لها..

يعني ذلك أن الفراغات المتاحة لبيراميدز (مع الحفاظ على مسافة 3 أيام على الأقل بين المباريات) للعب المباراة المُعادة أمام سموحة ستكون: الجمعة 5 يوليو - الخميس 18 والجمعة 19 يوليو - الفترة من 2 أغسطس إلى 11 أغسطس التي تستكمل خلالها المؤجلات قبل خوض آخر جولتين من المسابقة.

الخيارات تبدو كثيرة هنا، ولكن من قال أن جدول سموحة يتوافق مع هذه المطالب؟

لننظر إلى مباريات سموحة المتبقية:

2 يوليو - البنك الأهلي

6 يوليو - إنبي

22 يوليو - مودرن فيوتشر

1 أغسطس - المصري

8 أغسطس - الأهلي

12 أغسطس - سيراميكا

16 أغسطس - الإسماعيلي

مباراة سموحة أمام إنبي في يوم 6 يوليو تستبعد خيار (5 يوليو) من قائمة مواعيد بيراميدز المتاحة، بينما يملك فراغًا أكبر بين 6 و22 يوليو، ولكنه لا يتوافق مع جدول بيراميدز إلى في إتاحة 18 و19 يوليو، وإن أقيمت في ذلك الموعد فستتبع مباراة الكأس أمام النصر بـ 3 أو 4 أيام، وتسبق المواجهة الثانية مع الأهلي بـ 3 أو 4 أيام.

أما في فترة فراغ بيراميدز الأكبر في بدايات أغسطس، يلعب سموحة مباراة مؤجلة أمام الأهلي في 8 أغسطس، ما يعني أن الخيارات المتاحة ستكون يومي الأحد والإثنين، 4 و5 أغسطس.

بذلك: المواعيد المتاحة لإعادة مباراة سموحة وبيراميدز قبل نهاية الدوري هي: 18-19 يوليو / 4-5 أغسطس.