طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك ضد سيراميكا

السبت، 29 يونيو 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

طارق مجدي حكم مباراة الزمالك وإنبي

تولى طارق مجدي الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان السبت في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويعاون مجدي كل من أحمد توفيق طلب وعماد العقاد، ويتواجد وائل فرحان كحكم رابع.

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ويدير محمد عادل تقنية الفيديو ويعاونه هشام القاضي.

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وستكون تلك المباراة التاسعة لطارق مجدي هذا الموسم في الدوري المصري.

وخلال 8 مباريات أشهر 25 بطاقة صفراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

وأدار للزمالك مباراة وحيدة هذا الموسم جاءت في الجولة السابعة وانتهت بفوز الأبيض على مودرن فيوتشر 2-0.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.

طارق مجدي الزمالك سيراميكا الدوري المصري
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