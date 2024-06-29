طارق مجدي حكما لمباراة الزمالك ضد سيراميكا

تولى طارق مجدي الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة 28 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان السبت في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويعاون مجدي كل من أحمد توفيق طلب وعماد العقاد، ويتواجد وائل فرحان كحكم رابع.

ويدير محمد عادل تقنية الفيديو ويعاونه هشام القاضي.

وستكون تلك المباراة التاسعة لطارق مجدي هذا الموسم في الدوري المصري.

وخلال 8 مباريات أشهر 25 بطاقة صفراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

وأدار للزمالك مباراة وحيدة هذا الموسم جاءت في الجولة السابعة وانتهت بفوز الأبيض على مودرن فيوتشر 2-0.

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.