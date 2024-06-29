فرج عامر لـ في الجول: نتمسك بإعادة مباراة بيراميدز

تمسك فرج عامر رئيس نادي سموحة بإعادة مباراة فريقه ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري.

وألغيت المباراة بعد بداية الشوط الثاني إثر نشوب حريق في استاد الإسكندرية.

وقال رئيس نادي سموحة لـ FilGoal.com: "ما حدث ظروف قهرية ونطالب بإعادة المباراة وفقا للائحة".

وأتم "صممنا على استكمال المباراة في حين رفض مسؤولو بيراميدز مواصلتها".

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ماذا حدث؟

اشتعل حريق في استاد الإسكندرية وتسبب في إيقاف مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة توقفت في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم سموحة بركلة جزاء سجلها حسام حسن في الدقيقة 15، وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة 45+1.

بينما تعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب عرقلته لماييلي المنفرد من خارج المنطقة.

وعلم FilGoal.com أن الحريق حدث بسبب ماس في غرفة الكهرباء خلف مقصورة استاد الإسكندرية.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، كما تدخل رجال الإسعاف لنقل حالات اختناق ناتجة عن الدخان الكثيف.

وتم إخلاء المقصورة وإنزال الحضور إلى أرض الملعب.

وانتظر حكم المباراة التقرير الفني للاستاد لاتخاذ قراره باستكمال المباراة من عدمه.

وأوضحت قناة أون تايم سبورتس أن الأمن أبلغ مراقب المباراة بأن أحد أبراج الإضاءة لن يمكن تشغيله الآن بعد حريق غرفة الكهرباء.

في النهاية أوضح الحكم لمدربي الفريقين أنه تم إبلاغه بوجود عطل في برج آخر للإضاءة، وبالتالي لن يتمكن من استكمال المباراة.

وفي نهاية المطاف قرر الحكم تأجيل استئناف المباراة لموعد لاحق بسبب حادث الحريق.

وحسم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة مسألة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز واحتسابها خسارة تلقائية للفريق صاحب الأرض (سموحة في تلك الحالة) بناء على اللائحة.

وتنص لائحة الدوري على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة سواء كانت فترة متصلة أو فترات متقطعة، يتم إلغاء المباراة واحتساب الفريق الضيف فائزا 2-0 نظرا لعدم اعتبار انقطاع التيار الكهربائي من الظروف القهرية.

أما في حالة إلغاء المباراة لظرف قهري، فيتم إعادتها لاحقا في موعد تحدده لجنة المسابقات.

وقال دياب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ما حدث في استاد الإسكندرية لا يمكن وصفه بانقطاع التيار الكهربائي لأن هذا ماس كهربائي أدى لحريق تسبب في إيقاف المباراة".

وأوضح "بالتالي توضح الحالة تحت بند الظروف القهرية وبناء عليه سيتم إعادتها".

أما عن كيفية الإعادة قال دياب: "المباراة ستُعاد من البداية، ولن تستأنف من نقطة توقفها، في موعد لاحق تحدده لجنة المسابقات وفقا للائحة".

ويعني ذلك أن سموحة لن يلعب المباراة المعادة أمام بيراميدز منقوصا بسبب طرد حارس مرماه الهاني سليمان في شوط المباراة الأول.

أما الطرد في حد ذاته فسيظل ساريا، وينطبق على المباراة التالية لسموحة، وبالتالي سيحق له المشاركة بصورة طبيعية في المباراة المعادة إن لم تكُن المباراة التالية مباشرة.

وكشف اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين عن موقف إعادة مباراة سموحة ضد بيراميدز التي تم إلغاؤها في الجولة 28 من الدوري المصري.

وجاء في البيان ما يلي:

المادة 42 في اللائحة تنص على إعادة المباراة حال إلغائها لظروف قهرية وهذا ما ينطبق على مباراة سموحة وبيراميدز.

الإنذارات والطرد يتم احتسابهم بشكل طبيعي، ما يعني أن الهاني سليمان حارس سموحة لن يلعب المباراة المقبلة أيا كان الخصم.

أما اللاعبون الذين كانوا موقوفين قبل المباراة، سيستمر إيقافهم في هذه المباراة أيا كان موعد إقامتها.

إعادة المباراة ستكون من ضربة البداية، وبالتالي لن يلعب سموحة منقوصا في جميع الأحوال.

وأصدرت رابطة الأندية المحترفة بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة سموحة وبيراميدز التي توقفت بسبب الحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية.

وجاء بيان الرابطة كالتالي:

إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز نظرا للحريق الذي نشب في استاد الإسكندرية.

إدارة المسابقات برابطة الأندية تنتظر تقرير حكم المباراة والمراقب وإدارة استاد الإسكندرية وستصدر رابطة الأندية القرار بعد نهاية مباريات الجولة.

وتتمنى رابطة الأندية المحترفة التوفيق للجميع.