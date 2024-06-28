طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أكرم توفيق.. وموقف تاو وعمر كمال

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 23:32

كتب : FilGoal

إصابة أكرم توفيق أمام فاركو - شكري نجيب

أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابات لاعبي الفريق عقب مباراة فاركو.

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال طبيب الأهلي عبر حساب النادي على "فيسبوك": "إصابة أكرم توفيق كدمة بسيطة فوق الركبة".

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ولم يستكمل أكرم الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بسبب تعرضه للإصابة بعد التحام مع شكري نجيب.

وأضاف "بيرسي تاو يعانى من شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية وهو حاليا في المرحلة الثانية من التأهيل".

وأكمل "عمر كمال في المرحلة الأخيرة من التأهيل وسيكون قريبا جاهزا للمشاركة في المباريات".

وأتم "حضرنا أنفسنا بشكل جيد للفترة المقبلة المضغوطة من أجل تفادي الإصابات العضلية في ظل توالي المباريات".

وكان الأهلي فاز بنفس النتيجة يوم 14 يونيو الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة 11 على استاد برج العرب.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 48 نقطة في المركز الثاني من 20 مباراة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي ألغيت مباراته مع سموحة في نفس التوقيت.

فيما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس عشر.

وحقق الأهلي خامس انتصاراته على فاركو من أصل مواجهات جمعت الفريقين في الدوري المصري، والفوز الرابع تواليا.

الأهلي أكرم توفيق بيرسي تاو طبيب الأهلي أحمد جاب الله - طبيب الأهلي عمر كمال
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