الزمالك يكشف طبيعة إصابة سيف جعفر

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 23:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

سيف فاروق جعفر - الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن إصابة سيف جعفر لاعب وسط الفريق بمزق في العضلة الخلفية خلال تدريبات الأبيض الأخيرة.

وجاء ذلك على هامش الاستعدادات لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح المركز الإعلامي للنادي الأبيض أن اللاعب يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

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وسيغيب سيف جعفر عن الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غداً السبت باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد عواد بعد نهاية التحقيقات وكل من أحمد سيد "زيزو" وإبراهيما نداي ونبيل عماد ومحمد شحاتة بعد نهاية الإيقاف.

ويغيب الثلاثي ناصر منسي وسيف الجزيري بسبب الإصابة وسامسون أكينيولا بسبب عدم وصوله للقاهرة نظرا لتأخر مستحقاته.

ويغيب أيضا ياسر حمد ومحمد السيد وشيكابالا.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو"

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 37 نقطة من 26 مباراة.

سيف جعفر الزمالك الدوري المصري
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