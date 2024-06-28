مدرب فاركو: لا نستحق التواجد في هذا المركز

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 23:18

كتب : FilGoal

أحمد خطاب - فاركو

يرى أحمد خطاب المدير الفني لـ فاركو أن فريقه لا يستحق التواجد في المراكز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري.

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال أحمد خطاب عبر أون تايم سبورتس: "تمنيت أن يحالفنا التوفيق من أجل مجهود اللاعبين وإصرارهم والشخصية التي اكتسبوها".

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وأكمل "نخلق فرصا ونستحوذ في بعض الأوقات وأشكر اللاعبين على ما قدموه وتمنيت الحصول على نقاط أكثر خلال الفترة الماضية، واللاعبون تحملوا ضغطا كبيرا وبذلوا مجهودا ضخما".

وأوضح" في بعض الاوقات قد ترى بأن الوضع صعب بمواجهة الأهلي والزمالك مرتين في وقت قصير ولكن مثل هذا المواجهات تعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم".

وواصل "ضغط المباريات كل 3 أيام يصادفنا بمواجهة فرق تحصل على فترات راحة أطول منا، الأهلي أيضا حصل على راحة قبل مواجهتنا بعد إلغاء لقاء القمة".

وأردف "حضرنا أنفسنا بشكل جيد للمباراة ولكن الهدف الثاني جاء في توقيت صعب وغير مجريات اللقاء".

وأتم "الدوافع موجودة من اللاعبين ولا نستحق التواجد في هذا المركز".

وكان الأهلي فاز بنفس النتيجة يوم 14 يونيو الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة 11 على استاد برج العرب.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 48 نقطة في المركز الثاني من 20 مباراة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي ألغيت مباراته مع سموحة في نفس التوقيت.

فيما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس عشر.

وحقق الأهلي خامس انتصاراته على فاركو من أصل مواجهات جمعت الفريقين في الدوري المصري، والفوز الرابع تواليا.

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