مؤتمر كولر: ما حدث من كهربا؟ شأن داخلي.. وهذا غير موجود بأي مكان في العالم

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تعجبه من خوض الفريق 20 مباراة خلال شهرين.

وانتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وقال كولر المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة وزادت الصعوبة بسبب درجات الحرارة على الطرفين، للأسف استقبلنا هدفا بدون داع ونستمر في التنبيه على جميع المدافعين، لكن التركيز يتسبب في استقبال أهداف من منافسين لم تخلق فرص عديدة أمامنا".

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وأضاف "حققنا الفوز وهذا المهم وسنشاهد الأخطاء ونعالجها".

وأكمل "لدي خبرة كبيرة في مجال كرة القدم، ولأول مرة في مسيرتي أشاهد فريقا سيخوض 20 مباراة في شهرين، هذا غير موجود بأي مكان في العالم".

وشدد "لا أحد يلعب 75% من الموسم خلال شهرين، لابد من توزيع المباريات، أعلم أننا نشارك في بطولات عديدة ونخوض مباريات كثيرة ولابد من إيجاد الحلول".

وواصل "خوض مباراة كل 48 ساعة أمر صعب، ويؤثر على اللاعبين ذهنيا وبدنيا حيث لا وقت للراحة ورغم التدوير ومنح اللاعبين راحات إلا أن هناك إرهاق ذهني شديد".

وأوضح "لدينا 18 لاعبا دوليا لا يحصلون على إجازات ومن حقهم اللعب للمنتخب، لكنها مشكلة كبيرة أن يستمر اللاعب بدون راحة طيلة الموسم، لابد من الحصول على راحة لا تقل عن 3 أسابيع، وما نشاهده من أداء هو نتيجة هذا الضغط".

وردا على ما حدث أزمة كهربا بعد المران قال: "هذا شأن داخلي".

وأردف "أتعمد مشاركة إمام حوالي 60-70 دقيقة لمنحه الراحة، لا يمكنه خوض 90 دقيقة في كل مباراة، ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين".

وأتم عن موقف موديست: "هذا قرار يخص الإدارة، لدينا 15 مباراة متبقية والكل سيحصل على فرصه وفقا لظروف كل مباراة".

وكان الأهلي فاز بنفس النتيجة يوم 14 يونيو الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة 11 على استاد برج العرب.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 48 نقطة في المركز الثاني من 20 مباراة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي ألغيت مباراته مع سموحة في نفس التوقيت.

فيما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس عشر.

وحقق الأهلي خامس انتصاراته على فاركو من أصل مواجهات جمعت الفريقين في الدوري المصري، والفوز الرابع تواليا.

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