بثنائية الشحات.. الأهلي يكرر نفس النتيجة أمام فاركو في ظرف أسبوعين

انتصر الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري المصري بلقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل حسين الشحات ثنائية الأهلي، فيما سجل جيفرسون إينكادا هدف فاركو.

وكرر الأهلي نفس الانتصار بنفس النتيجة على فاركو 2-1 في الدوري المصري خلال أسبوعين، الأولى بثنائية إمام عاشور والثانية بهدفي الشحات.

وكان الأهلي فاز بنفس النتيجة يوم 14 يونيو الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة 11 على استاد برج العرب.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 48 نقطة في المركز الثاني من 20 مباراة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر الذي ألغيت مباراته مع سموحة في نفس التوقيت.

فيما توقف رصيد فاركو عند 25 نقطة من 28 مباراة في المركز الخامس عشر.

وحقق الأهلي خامس انتصاراته على فاركو من أصل مواجهات جمعت الفريقين في الدوري المصري، والفوز الرابع تواليا.

التشكيل

عاد خالد عبد الفتاح للمشاركة مع الأهلي بعد غياب 186 يوما.

وقاد وسام أبو علي في الهجوم بعد تعافيه من الإصابة.

وعاد محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية للتشكيل الأساسي بعد الحصول على راحة خلال مباراة الداخلية.

فيما بدأ رامي صبري أساسيا في دفاع فاركو لأول مرة منذ مايو الماضي حيث غاب المشاركة في المباريات خلال آخر 7 مباريات.

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق أكرم توفيق الذي أطلق تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فاركو في الدقيقة 11.

والتحم عمرو جمال مع محمد الشناوي وسقط كلاهما خلال خروج قائد الأهلي لتشتيت الكرة قبل وصول مهاجم فاركو لها في الدقيقة 13.

استكمل اللقاء وكاد كريم فؤاد أن يسجل الهدف الأول بعد عرضية طاهر في الدقيقة 19 لكن كرته علت العارضة.

تواصل ضغط الأهلي مع تراجع فاركو، وفي الدقيقة 39 ومن تمريرة ثنائية بين حسين الشحات ووسام أبو علي سجل الأول هدف تقدم الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار محمد سيعد.

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ووصلت مساهمات وسام أبو علي مع الأهلي في الدوري المصري لـ 8 أهداف في 8 مباريات (4 أهداف - 4 تمريرات حاسمة).

وسدد وسام أبو علي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن لفاركو في الدقيقة 41.

وكاد أحمد شريف أن يخطف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة قوية مرت بجوار القائم للشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

وفي الشوط الثاني أهدر عمرو جمال فرصة تسجيل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية لكن الشناوي تصدى على مرتين في الدقيقة 52.

وبعد 6 دقائق تلقى الشحات عرضية من طاهر سددها صوب المرمى وارتطمت بقدم مدافع فاركو وسكنت الشباك.

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ورفع الشحات رصيده من الأهداف هذا الموسم مع الأهلي لـ 11 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات معادلا أفضل موسم تهديفيا له مع الأهلي منذ موسم 2020-21 والذي سجل خلاله 11 هدفا في 44 مباراة.

ووصل الشحات لهدفه الـ 53 مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 217 مباراة.

وساهم الجناح البالغ 32 عاما في 99 هدفا مع الأهلي بواقع (53 هدفا و46 تمريرة حاسمة).

وصنع طاهر محمد طاهر رابع أهدافه هذا الموسم في الدوري خلال 12 مباراة خاضها وسجل هدفا.

وتقلص الفارق سريعا عن طريق جيفرسون إينكادا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 مستفيدا من تشتيت محمد عبد المنعم.

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وأهدر حسين الشحات ووسام أبو علي فرصتين في الدقائق التالية لزيادة الفارق مجددا.

في الدقيقة 80 شارك أنتوني موديست وأحمد عبد القادر وعمرو السولية بدلا من طاهر ووسام وإمام عاشور.

وفي الدقيقة 90+2 شارك أليو ديانج ومحمد هاني بدلا من حسين الشحات ومروان عطية.

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بعد التحام مع شكري نجيب لم يستطع على إثره استكمال المباراة لتنتهي بفوز الأهلي 2-1.