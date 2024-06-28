يورو 2024 - مدرب سويسرا: إيطاليا يجب أن تقلق من طريقة لعبنا.. ومواجهة ألمانيا منحتنا الثقة

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

مورات ياكين - سويسرا

يثق مورات ياكين مدرب سويسرا في قدرة منتخب بلاده على تجاوز عقبة إيطاليا في كأس الامم الأوروبية.

ويلعب منتخب إيطاليا أمام سويسرا غدا السبت ضمن ثمن نهائي يورو 2024.

وقال ياكين مدرب سويسرا في تصريحات للصحفيين: "مباراة ألمانيا منحتنا ثقة كبيرة. نحن مقتنعون بأننا قادرون على تحدي إيطاليا. تابعنا مباراتهم أمام كرواتيا بعناية فائقة، وقمنا بتحليل نقاط القوة والضعف".

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وأضاف "لا نريد أن نقلق كثيرا بشأن فريق سباليتي. إيطاليا هي التي يجب أن تقلق بشأن طريقة لعبنا لأن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لنا".

وأتم "دوناروما كان دقيقا وفعالا عندما احتاجته إيطاليا خاصة في مواجهة كرواتيا لقد تصدى لثلاث كرات مستحيلة، لكن لدينا عناصر قادرة على إزعاجه".

وكافح منتخب إيطاليا من أجل التأهل لثمن النهائي، إذ فاز على ألبانيا 2-1 ، وخسر 1-0 أمام إسبانيا ثم تعادل في اللحظات الأخيرة 1-1 مع كرواتيا بفضل هدف من ماتيا زاكاني في الدقيقة 98.

فيما احتلت سويسرا المركز الثاني خلف ألمانيا بعد الفوز 3-1 على المجر، والتعادل 1-1 مع اسكتلندا والتعادل 1-1 مع ألمانيا.

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