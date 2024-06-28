حريق يوقف مباراة سموحة ضد بيراميدز.. السبب والتفاصيل ومصير المباراة

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 20:46

كتب : هاني العوضي

حريق في استاد الإسكندرية خلال مباراة سموحة أمام بيراميدز

اشتعل حريق في استاد الإسكندرية وتسبب في إيقاف مباراة سموحة ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الحريق حدث بسبب ماس في غرفة الكهرباء خلف مقصورة استاد الإسكندرية.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، كما تدخل رجال الإسعاف لنقل حالات اختناق ناتجة عن الدخان الكثيف.

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وتم إخلاء المقصورة وإنزال الحضور إلى أرض الملعب.

ويتم التأكد الآن ما إن كانت غرفة الكهرباء هي المسؤولة عن تغذية الإضاءة لأحد زوايا الملعب.

وينتظر حكم المباراة التقرير الفني للاستاد لاتخاذ قراره باستكمال المباراة من عدمه.

بينما ينتظر مراقب المباراة 20 دقيقة، وإن لم يكن الوضع جاهزا للعب سيتم إلغاء المباراة.

وأوضحت قناة أون تايم سبورتس أن الأمن أبلغ مراقب المباراة بأن أحد أبراج الإضاءة لن يمكن تشغيله الآن بعد حريق غرفة الكهرباء.

في النهاية أوضح الحكم لمدربي الفريقين أنه تم إبلاغه بوجود عطل في برج آخر للإضاءة، وبالتالي لن يتمكن من استكمال المباراة.

وفي نهاية المطاف قرر الحكم تأجيل استئناف المباراة لموعد لاحق بسبب حادث الحريق.

المباراة توقفت في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، وكانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم سموحة بركلة جزاء سجلها حسام حسن في الدقيقة 15، وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة 45+1.

بينما تعرض الهاني سليمان حارس مرمى سموحة للطرد قبل نهاية الشوط الأول بسبب عرقلته لماييلي المنفرد من خارج المنطقة.

بيراميدز الدوري المصري استاد الإسكندرية
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