بي إن سبورتس: الترجي يحسم صراع التعاقد مع حارس منتخب تونس
الجمعة، 28 يونيو 2024 - 20:11
كتب : FilGoal
حسم نادي الترجي صراع التعاقد مع البشير بن سعيد حارس منتخب تونس ونادي الاتحاد المنستيري بحسب التقارير.
بشير بن سعيد
النادي : الاتحاد المنستيري
وينتهي تعاقد بن سعيد مع الاتحاد المنستيري بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.
وبحسب شبكة بي إن سبورتس، فإن الترجي توصل لاتفاق مع الحارس الأول للمنتخب التونسي بشير بن سعيد للتوقيع على عقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد المنستيري.
بن سعيد يلعب في صفوف الاتحاد المنستيري منذ صيف 2018 وحصل معه على لقبي كأس تونس والسوبر.
ولعب البشير بن سعيد 150 مباراة مع الاتحاد المنستيري واستقبلت شباكه 108 هدف وحافظ عليها خلال 78 مباراة.
وعلى المستوى الدولي لعب صاحب الـ 31 عاما 21 مباراة دولية مع منتخب نسور قرطاج.
نرشح لكم
من مدريد إلى الدوحة.. خوسيلو ينضم إلى الغرافة القطري أولمبياد باريس - وصيف هدافي آسيا يقود العراق.. وغياب نجم مانشستر يونايتد السابق التجربة الأولى.. جاريدو مدربا لـ برسبوليس الإيراني بغداد بونجاح ينتقل إلى الشمال القطري رئيس نادي الشمال القطري يعلن ضم بغداد بونجاح هدف الأهلي السابق.. مهاجم الجيش الملكي ينضم إلى جلاسكو رينجرز رحيل عموتة من تدريب الأردن.. ومواطنه يعوضه ليل يعلن دخول بن طالب المستفشى.. وتقارير تشير إلى أزمة قلبية