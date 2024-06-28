بي إن سبورتس: الترجي يحسم صراع التعاقد مع حارس منتخب تونس

حسم نادي الترجي صراع التعاقد مع البشير بن سعيد حارس منتخب تونس ونادي الاتحاد المنستيري بحسب التقارير.

وينتهي تعاقد بن سعيد مع الاتحاد المنستيري بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة بي إن سبورتس، فإن الترجي توصل لاتفاق مع الحارس الأول للمنتخب التونسي بشير بن سعيد للتوقيع على عقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد المنستيري.

بن سعيد يلعب في صفوف الاتحاد المنستيري منذ صيف 2018 وحصل معه على لقبي كأس تونس والسوبر.

ولعب البشير بن سعيد 150 مباراة مع الاتحاد المنستيري واستقبلت شباكه 108 هدف وحافظ عليها خلال 78 مباراة.

وعلى المستوى الدولي لعب صاحب الـ 31 عاما 21 مباراة دولية مع منتخب نسور قرطاج.