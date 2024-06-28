المساهمة الـ 99.. الشحات يسجل ثنائية لـ الأهلي أمام فاركو

الجمعة، 28 يونيو 2024 - 20:09

كتب : FilGoal

هدف واحتفال حسين الشحات - الأهلي - فاركو

تقدم الأهلي بهدفي حسين الشحات ضد فاركو في الجولة 28 من الدوري المصري في لقاء يقام على استاد القاهرة.

وسجل الشحات هدف الأهلي بعد تمريرة ثنائية مع وسام أبو علي وسدد كرة على يمين محمد سعيد "شيكا" مسجلا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 40.

ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 58 من صناعة طاهر محمد طاهر إذ سدد الشحات كرة ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك.

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وسجل الشحات أول أهدافه مع الأهلي منذ 108 يوما.

وكان آخر هدف سجله الشحات مع الأهلي كان ضد البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري.

ورفع الشحات رصيده من الأهداف هذا الموسم مع الأهلي لـ 11 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات معادلا أفضل موسم تهديفيا له مع الأهلي منذ موسم 2020-21 والذي سجل خلاله 11 هدفا في 44 مباراة.

ووصلت مساهمات وسام أبو علي مع الأهلي في الدوري المصري لـ 8 أهداف في 8 مباريات (4 أهداف - 4 تمريرات حاسمة).

ووصل الشحات لهدفه الـ 53 مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 217 مباراة.

وساهم الجناح البالغ 32 عاما في 99 هدفا مع الأهلي بواقع (53 هدفا و46 تمريرة حاسمة).

وصنع طاهر محمد طاهر رابع أهدافه هذا الموسم في الدوري خلال 12 مباراة خاضها وسجل هدفا.

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